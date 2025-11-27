Судьба актёра Юрия Васильева: почему исполнитель роли Рудика из фильма Москва слезам не верит отказался от славы

Актёр Васильев не был похож на Рудика из "Москва слезам не верит"

Актёр Юрий Васильев создал один из самых запоминающихся образов в истории советского кино, сыграв Рудика в оскароносной ленте "Москва слезам не верит". Его герой — соблазнитель и обманщик — разительно контрастировал с личностью самого артиста. Васильев всю жизнь хранил верность одной женщине и принципиально избегал славы.

Фото: VK Видео by канал "Мосфильм", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Васильев в фильме "Москва слезам не верит"

Карьера актёра в Малом театре началась беспрецедентно — сразу шесть спектаклей в первый год работы. Режиссёр Владимир Меньшов сравнивал его творческий потенциал с Аленом Делоном. После успеха в фильме "Журналист" Сергея Герасимова к Васильеву пришла всесоюзная известность, но он сознательно отказался от многочисленных предложений.

"Он считал недостойным соглашаться на проходные, бессодержательные роли", — сообщает "Царьград".

Васильев опасался растерять творческий капитал, поэтому следующая значимая роль случилась лишь через 11 лет. На образ Рудика первоначально претендовали Олег Видов и Евгений Жариков, но все отказались, опасаясь гнева зрителей. Васильев рискнул и создал психологически точный портрет слабохарактерного человека.

Вне экрана актёр был скромным человеком, избегавшим внимания поклонниц. Он прожил в браке с Нелли Корниенко почти 39 лет, сохраняя верность. Артист ушёл из жизни в 59 лет, скрывая проблемы с сердцем, — так же тихо, как и жил.