Судьба актёра Юрия Васильева: почему исполнитель роли Рудика из фильма Москва слезам не верит отказался от славы

Актёр Васильев не был похож на Рудика из "Москва слезам не верит"
1:36
Кино

Актёр Юрий Васильев создал один из самых запоминающихся образов в истории советского кино, сыграв Рудика в оскароносной ленте "Москва слезам не верит". Его герой — соблазнитель и обманщик — разительно контрастировал с личностью самого артиста. Васильев всю жизнь хранил верность одной женщине и принципиально избегал славы.

Юрий Васильев в фильме "Москва слезам не верит"
Фото: VK Видео by канал "Мосфильм", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Васильев в фильме "Москва слезам не верит"

Карьера актёра в Малом театре началась беспрецедентно — сразу шесть спектаклей в первый год работы. Режиссёр Владимир Меньшов сравнивал его творческий потенциал с Аленом Делоном. После успеха в фильме "Журналист" Сергея Герасимова к Васильеву пришла всесоюзная известность, но он сознательно отказался от многочисленных предложений.

"Он считал недостойным соглашаться на проходные, бессодержательные роли", — сообщает "Царьград".

Васильев опасался растерять творческий капитал, поэтому следующая значимая роль случилась лишь через 11 лет. На образ Рудика первоначально претендовали Олег Видов и Евгений Жариков, но все отказались, опасаясь гнева зрителей. Васильев рискнул и создал психологически точный портрет слабохарактерного человека.

Вне экрана актёр был скромным человеком, избегавшим внимания поклонниц. Он прожил в браке с Нелли Корниенко почти 39 лет, сохраняя верность. Артист ушёл из жизни в 59 лет, скрывая проблемы с сердцем, — так же тихо, как и жил.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
