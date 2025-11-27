Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переломные точки мозга выявлены в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Митя Фомин рассказал о требованиях к организаторам концертов
Литопсы сформировали новые листья после линьки
Форсированный старт оживил двигатель при нулевом заряде АКБ
Вот как нужно хранить имбирь, чтобы он не терял аромат и жгучесть — диетологи
Певец Илья Гуров пристыдил уволенных танцоров Татьяны Булановой
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Испания включила Иос в список популярных направлений — Viajar
Контакт с кошкой снижает уровень гормона кортизола — исследователи

Очень странные дела обрушили Netflix: долгожданная премьера обернулась кошмаром

Netflix упал во время премьеры 5 сезона "Очень странных дел"
1:24
Кино

Стриминговый сервис Netflix столкнулся с техническим сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел". Инцидент произошёл в 17:00 по североамериканскому времени, когда на платформе появились первые четыре серии финального сезона.

Логотип Netflix на телевизоре
Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Логотип Netflix на телевизоре

По данным издания People, работа сервиса была восстановлена в течение короткого времени.

"У некоторых пользователей на короткое время возникли проблемы с потоковой передачей на телевизионных устройствах, но сервис был восстановлен для всех аккаунтов в течение пяти минут", — сообщил официальный представитель Netflix.

Несмотря на кратковременность перерыва, инцидент привлёк внимание тысяч зрителей.

Соавтор сериала Росс Даффер подтвердил масштабы подготовки к релизу. В своём посте он отметил, что Netflix увеличил пропускную способность на 30% для предотвращения возможных сбоев.

Действие новых серий происходит осенью 1987 года, всего через несколько месяцев после событий четвёртого сезона.

Премьера финального сезона стала одним из самых ожидаемых событий в стриминговой индустрии. Перерыв в работе платформы продемонстрировал беспрецедентный интерес аудитории к заключительной части истории о приключениях подростков из Хоукинса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова Инверсионные следы усиливают климатический эффект полётов Александр Приходько Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Испания включила Иос в список популярных направлений — Viajar
Контакт с кошкой снижает уровень гормона кортизола — исследователи
Плотные кремы и масла лучше удерживают влагу зимой — косметолог Давыдова
Российские водители портят вариаторы резкими стартами по данным автосервиса
Чума Юстиниана в 541 году уносила десятки тысяч жизней в неделю — Маккормик
Слабощелочная почва и дренаж улучшают цветение морозника —ботаник Петров
Быстрая обработка в маринаде и обжарка важны для отбивных — шеф-повара
Адвокат Жорин объяснил последствия условного срока Тарасовой
Инвестиции в себя зависят от личных потребностей человека — финансист Никитина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.