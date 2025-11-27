Очень странные дела обрушили Netflix: долгожданная премьера обернулась кошмаром

Стриминговый сервис Netflix столкнулся с техническим сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел". Инцидент произошёл в 17:00 по североамериканскому времени, когда на платформе появились первые четыре серии финального сезона.
По данным издания People, работа сервиса была восстановлена в течение короткого времени.
"У некоторых пользователей на короткое время возникли проблемы с потоковой передачей на телевизионных устройствах, но сервис был восстановлен для всех аккаунтов в течение пяти минут", — сообщил официальный представитель Netflix.
Несмотря на кратковременность перерыва, инцидент привлёк внимание тысяч зрителей.
Соавтор сериала Росс Даффер подтвердил масштабы подготовки к релизу. В своём посте он отметил, что Netflix увеличил пропускную способность на 30% для предотвращения возможных сбоев.
Действие новых серий происходит осенью 1987 года, всего через несколько месяцев после событий четвёртого сезона.
Премьера финального сезона стала одним из самых ожидаемых событий в стриминговой индустрии. Перерыв в работе платформы продемонстрировал беспрецедентный интерес аудитории к заключительной части истории о приключениях подростков из Хоукинса.
