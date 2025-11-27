Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Латвии намерены провести демонтаж железной дороги в сторону России
Капсулы повышают эффективность посудомоечной машины — AspenClean
Netflix упал во время премьеры 5 сезона "Очень странных дел"
Переломные точки мозга выявлены в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Митя Фомин рассказал о требованиях к организаторам концертов
Литопсы сформировали новые листья после линьки
Форсированный старт оживил двигатель при нулевом заряде АКБ
Вот как нужно хранить имбирь, чтобы он не терял аромат и жгучесть — диетологи
Певец Илья Гуров пристыдил уволенных танцоров Татьяны Булановой

Условный срок Аглаи Тарасовой: какие ограничения и риски ждут актрису после приговора

Адвокат Жорин объяснил последствия условного срока Тарасовой
1:23
Кино

Адвокат Сергей Жорин объяснил правовые последствия условного срока для Аглаи Тарасовой. Хотя актриса избежала реального лишения свободы, приговор налагает серьёзные обязательства.

Актриса Аглая Тарасова
Фото: ВК-аккаунт Аглаи Тарасовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Аглая Тарасова

Трёхлетний испытательный срок требует строгого соблюдения установленных судом правил.

"Осуждённому запрещается менять место жительства или работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции", — пояснил Жорин в беседе с Woman.ru.

По его словам, Тарасовой придётся ежемесячно отмечаться в УИИ и вести безупречный образ жизни. Особое внимание будет уделено всему, что связано с наркотическими веществами.

При этом адвокат отметил отсутствие жёстких ограничений на перемещения.

"Гражданин может свободно перемещаться, работать, выезжать в другие города при уведомлении УИИ", — уточнил эксперт.

Однако сохраняется риск замены условного наказания реальным сроком при систематических нарушениях. Наиболее вероятным основанием для ужесточения мер станут административные правонарушения или сокрытие от контроля.

Положительной новостью Жорин назвал возможность досрочного снятия судимости. Для этого необходимо пройти не менее половины испытательного срока и предоставить положительные характеристики из УИИ.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Наука и техника
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова Инверсионные следы усиливают климатический эффект полётов Александр Приходько Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Испания включила Иос в список популярных направлений — Viajar
Контакт с кошкой снижает уровень гормона кортизола — исследователи
Плотные кремы и масла лучше удерживают влагу зимой — косметолог Давыдова
Российские водители портят вариаторы резкими стартами по данным автосервиса
Чума Юстиниана в 541 году уносила десятки тысяч жизней в неделю — Маккормик
Слабощелочная почва и дренаж улучшают цветение морозника —ботаник Петров
Быстрая обработка в маринаде и обжарка важны для отбивных — шеф-повара
Адвокат Жорин объяснил последствия условного срока Тарасовой
Инвестиции в себя зависят от личных потребностей человека — финансист Никитина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.