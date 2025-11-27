Условный срок Аглаи Тарасовой: какие ограничения и риски ждут актрису после приговора

Адвокат Жорин объяснил последствия условного срока Тарасовой

Адвокат Сергей Жорин объяснил правовые последствия условного срока для Аглаи Тарасовой. Хотя актриса избежала реального лишения свободы, приговор налагает серьёзные обязательства.

Актриса Аглая Тарасова

Трёхлетний испытательный срок требует строгого соблюдения установленных судом правил.

"Осуждённому запрещается менять место жительства или работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции", — пояснил Жорин в беседе с Woman.ru.

По его словам, Тарасовой придётся ежемесячно отмечаться в УИИ и вести безупречный образ жизни. Особое внимание будет уделено всему, что связано с наркотическими веществами.

При этом адвокат отметил отсутствие жёстких ограничений на перемещения.

"Гражданин может свободно перемещаться, работать, выезжать в другие города при уведомлении УИИ", — уточнил эксперт.

Однако сохраняется риск замены условного наказания реальным сроком при систематических нарушениях. Наиболее вероятным основанием для ужесточения мер станут административные правонарушения или сокрытие от контроля.

Положительной новостью Жорин назвал возможность досрочного снятия судимости. Для этого необходимо пройти не менее половины испытательного срока и предоставить положительные характеристики из УИИ.