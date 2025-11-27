Голливуд под ударом: карьера Кевина Спейси на грани после новых обвинений

Кевин Спейси предстанет перед судом Лондона по новым искам

Кино

Кевин Спейси предстанет перед Высоким судом Лондона по новым обвинениям в сексуальных домогательствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Maryland GovPics, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кевин Спейси

Как сообщает Би-би-си, судебный процесс назначен на октябрь 2026 года. Истцами стали трое мужчин, утверждающих о противоправных действиях актёра в период с 2000 по 2013 год.

Один из истцов, скрывающийся под псевдонимом LNP, заявил о примерно 12 случаях насилия в период с 2000 по 2005 год. Другой пострадавший, GHI, познакомился со Спейси во время работы в театре "Олд Вик". Мужчина утверждает, что после инцидента 2008 года столкнулся с психологической травмой и финансовыми потерями.

Третий истец, Руари Кэннон, снял право на анонимность. Он рассказал о домогательствах во время работы над спектаклем "Сладкоголосая птица юности" в 2013 году. Спейси категорически отвергает все обвинения, как и в предыдущих судебных процессах.

После скандала 2017 года голливудская карьера актёра фактически прекратилась. Несмотря на оправдательные приговоры в Нью-Йорке и Лондоне, Спейси снимается лишь в низкобюджетных проектах. Сам актёр не теряет надежды на возвращение в профессию, утверждая, что "индустрия ждёт сигнала" для его реабилитации.