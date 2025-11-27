Оболенцева отказалась от жизни киношной тусовки — как это подорвало брак с Резо Гигинеишвили

Оболенцева опровергла финансовые мотивы развода с Резо Гигинеишвили

Надежда Оболенцева раскрыла причины распада брака с режиссёром Резо Гигинеишвили. В интервью шоу Aleko in my bag она опровергла слухи о финансовых мотивах развода, подчеркнув, что никогда целенаправленно не выбирала состоятельных мужчин.

Фото: flickr by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Резо Гигинеишвили и Юлий Гусман

Основной конфликт возник на почве различий в образе жизни.

"Тот образ жизни, который ведёт киношная тусовка, для меня неприемлем. Потому что я не пью, я сейчас не курю", — объяснила Оболенцева.

Она добавила, что пыталась соответствовать привычкам окружения мужа, но физически не могла поддерживать такой ритм.

Пара заключила брак в июле 2019 года, их свадьба стала заметным событием в светских кругах Москвы. Отношения продлились около года, после чего супруги мирно расторгли брак. Отсутствие общих детей и совместно нажитого имущества позволило оформить развод без публичных осложнений.