Квентин Тарантино обвинил Голодные игры в копировании Королевской битвы — что он нашёл в фильме 2000 года

Квентин Тарантино подверг резкой критике франшизу "Голодные игры" за отсутствие оригинальности. Режиссёр заявил, что сюжетная основа проекта полностью повторяет японский фильм "Королевская битва" 2000 года.
Тарантино выразил недоумение по поводу отсутствия судебного преследования автора книг Сьюзен Коллинз.
"Она просто скопировала роман японского писателя. Тупые книжные критики не смотрели "Королевскую битву", поэтому тупые книжные критики ничего ей не сказали", — заявил режиссёр в своем комментарии для The Hollywood Reporter.
По словам Тарантино, кинокритики сразу заметили сходство после экранизации. Единственным существенным отличием он назвал более мягкий возрастной рейтинг американской версии. Это не первый случай подобных обвинений в адрес писательницы.
В 2011 году Сьюзен Коллинз уже отвечала на аналогичные претензии. В интервью The New York Times она утверждала, что никогда не была знакома с творчеством японского автора. Её редактор настоял на том, чтобы писательница избегала знакомства с первоисточником во время работы над собственной серией.
