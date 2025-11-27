Конфликт в Очень странных делах: как Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор разрешили ситуацию с буллингом

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор публично продемонстрировали единство на мировой премьере пятого сезона "Очень странных дел".
Это произошло на фоне сообщений Daily Mail о жалобе Браун на буллинг со стороны коллеги. Актриса объяснила значение их совместного появления для прессы.
"Мы делаем это последние 10 лет. Мы всегда были в этом едины. Мы любим этот сериал всем сердцем и ценим нашу дружбу больше всего", — заявила Браун в комментарии The Hollywood Reporter.
По информации издания, Netflix провёл внутреннее расследование инцидента после многостраничной жалобы.
Браун также поделилась творческими ожиданиями от финального сезона.
"Динамика между нашими персонажами — Одиннадцатой и Хоппером — возвращается к той, что зрители полюбили во втором и третьем сезонах", — отметила актриса.
Создатели проекта высказали поддержку обоим артистам.
Исполнительный продюсер Шон Леви назвал публикации в СМИ "сильно неточными". Братья Даффер подчеркнули, что актёрский состав для них как семья, а главным приоритетом всегда было создание безопасной атмосферы на площадке.
