Конфликт в Очень странных делах: как Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор разрешили ситуацию с буллингом

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор вместе появились на премьере

Кино

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор публично продемонстрировали единство на мировой премьере пятого сезона "Очень странных дел".

Фото: Instagram / milliebobbybrown by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Милли Бобби Браун

Это произошло на фоне сообщений Daily Mail о жалобе Браун на буллинг со стороны коллеги. Актриса объяснила значение их совместного появления для прессы.

"Мы делаем это последние 10 лет. Мы всегда были в этом едины. Мы любим этот сериал всем сердцем и ценим нашу дружбу больше всего", — заявила Браун в комментарии The Hollywood Reporter.

По информации издания, Netflix провёл внутреннее расследование инцидента после многостраничной жалобы.

Браун также поделилась творческими ожиданиями от финального сезона.

"Динамика между нашими персонажами — Одиннадцатой и Хоппером — возвращается к той, что зрители полюбили во втором и третьем сезонах", — отметила актриса.

Создатели проекта высказали поддержку обоим артистам.

Исполнительный продюсер Шон Леви назвал публикации в СМИ "сильно неточными". Братья Даффер подчеркнули, что актёрский состав для них как семья, а главным приоритетом всегда было создание безопасной атмосферы на площадке.