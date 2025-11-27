Красный нос и слёзы: Мария Шумакова пережила нападение и рассказала о своём страхе

Актриса Мария Шумакова стала жертвой нападения в Москве. По её словам, пьяный мужчина агрессивно приблизился к ней с криками и попыткой схватить.
Происшествие случилось, когда артистка ожидала такси, никого не трогая.
"Я уже позвонила в полицию, чтобы прогулялись по району и рейд для вытрезвителя совершили. Очень меня пугают такие ситуации, чувствуешь себя очень уязвимо", — рассказала Шумакова в своём Instagram*-аккаунте.
Инцидент довёл актрису до слёз, и с красным носом ей пришлось ехать на деловую встречу.
Это происшествие особенно тяжело далось Шумаковой в свете её недавних проблем с психическим здоровьем. После родов в апреле 2024 года актриса столкнулась с сильными паническими атаками. Ей потребовались месяцы психотерапии, чтобы вернуться к нормальной жизни, хотя периодические приступы тревоги сохраняются.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
