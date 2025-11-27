Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красный нос и слёзы: Мария Шумакова пережила нападение и рассказала о своём страхе

На актрису Марию Шумакову напал пьяный мужчина
Кино

Актриса Мария Шумакова стала жертвой нападения в Москве. По её словам, пьяный мужчина агрессивно приблизился к ней с криками и попыткой схватить.

Мария Шумакова
Фото: instagram by личный аккаунт Маши Шумаковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Шумакова

Происшествие случилось, когда артистка ожидала такси, никого не трогая.

"Я уже позвонила в полицию, чтобы прогулялись по району и рейд для вытрезвителя совершили. Очень меня пугают такие ситуации, чувствуешь себя очень уязвимо", — рассказала Шумакова в своём Instagram*-аккаунте.

Инцидент довёл актрису до слёз, и с красным носом ей пришлось ехать на деловую встречу.

Это происшествие особенно тяжело далось Шумаковой в свете её недавних проблем с психическим здоровьем. После родов в апреле 2024 года актриса столкнулась с сильными паническими атаками. Ей потребовались месяцы психотерапии, чтобы вернуться к нормальной жизни, хотя периодические приступы тревоги сохраняются.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
