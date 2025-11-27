Дэниел Рэдклифф признаётся: шутки о Гарри Поттере его не трогают — но одна история вывела актёра из равнодушия

Дэниел Рэдклифф назвал единственную смешную шутку о Поттере

Дэниел Рэдклифф в эфире шоу Сета Майерса заявил, что большинство шуток о Гарри Поттере оставляют его равнодушным. Актёр объяснил это тем, что за долгие годы он уже слышал практически все возможные вариации.

Исключением стала история, которую Майерс вспомнил за кулисами. Речь зашла о маленьком сыне Рэдклиффа, чьё имя актёр скрывает от публики.

"Тогда один из продюсеров, Кевин Миллер, предположил: "Может быть, его зовут Волан-де-Морт?"", — процитировал Майерс.

"Это действительно хорошая шутка", — с улыбкой подтвердил Рэдклифф.

Ранее актёр также поддержал своего преемника. Он отправил трогательное письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера, Доминику МакЛоклину, пожелав ему получить от съёмок ещё больше удовольствия.