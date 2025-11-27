Дэниел Рэдклифф признаётся: шутки о Гарри Поттере его не трогают — но одна история вывела актёра из равнодушия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дэниел Рэдклифф назвал единственную смешную шутку о Поттере
Кино

Дэниел Рэдклифф в эфире шоу Сета Майерса заявил, что большинство шуток о Гарри Поттере оставляют его равнодушным. Актёр объяснил это тем, что за долгие годы он уже слышал практически все возможные вариации.

Исключением стала история, которую Майерс вспомнил за кулисами. Речь зашла о маленьком сыне Рэдклиффа, чьё имя актёр скрывает от публики.

"Тогда один из продюсеров, Кевин Миллер, предположил: "Может быть, его зовут Волан-де-Морт?"", — процитировал Майерс.
"Это действительно хорошая шутка", — с улыбкой подтвердил Рэдклифф.

Ранее актёр также поддержал своего преемника. Он отправил трогательное письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера, Доминику МакЛоклину, пожелав ему получить от съёмок ещё больше удовольствия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
