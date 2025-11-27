Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Падение потребительских расходов в России усиливает тревогу — аналитики
Финляндия создаёт искусственные угодья для отвода белолобых гусей с полей
Ненужные контейнеры и посуда часто создают лишний хаос на кухне — специалист Петров
Параметры которые важно отслеживать для оценки прогресса по оценке тренера
У авиакомпании есть 21 день, чтобы найти ваш потерянный багаж — Александр Барков
Допоборудование увеличило утечки тока по оценке специалистов сервиса
Индонезия лидирует по числу исторически активных вулканов — GULF NEWS
Возлюбленная Тимати рассказала о послеродовом восстановлении
Шиловский оставил сыну и внучке в наследство театр, квартиру и антиквариат

Жюльет Бинош трижды отказала Спилбергу: что её не устроило в Голливуде

Жюльет Бинош рассказала о трёх отказах Спилбергу
1:19
Кино

На Торинском кинофестивале Жюльет Бинош представила свой режиссёрский дебют — документальный фильм "In-I In Motion". Картина рассказывает о подготовке к танцевальному спектаклю 2007 года. В рамках события актриса ответила на вопросы о своей карьере и принципиальных решениях.

Жюльет Бинош
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жюльет Бинош

Бинош высказала скептическое отношение к роли координатора интимных сцен. По её мнению, такой подход может мешать творческому процессу. Актриса считает, что главное — это взаимное доверие и согласие между партнёрами на съёмочной площадке.

Особое внимание привлекли откровения Бинош о работе в Голливуде. Актриса трижды отказывала Стивену Спилбергу, предпочитая авторское кино.

"Я сказала "нет" "Парку Юрского периода", потому что Кшиштоф Кесьлёвский предлагал мне "Три цвета: Синий". Я шутя сказала Спилбергу, что с радостью сыграла бы динозавра, но роль женщины-учёного показалась мне не столь интересной", — привела слова актрисы итальянская пресса.

Сейчас Бинош находится на этапе профессиональной трансформации и планирует снять игровое кино. Она уверена, что для художника повторение и рутина являются губительными. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Медленное похудение предпочтительнее быстрого — Александр Рева
ЦБ РФ открывает представительство в Индии — пресс-служба Центробанка
Прокалывание яйца иглой перед варкой упрощает снятие скорлупы — повара
Никита Михалков заявил о девальвации актёрской школы
В центре Млечного Пути зафиксированы следы темной материи — Томонори Тотани
Перед долгим рейсом лучше ограничить употребление кофеина — тревел-блогер
Мелкие породы собак сильнее подвержены переохлаждению — ветеринар Лия Каллаган
Некорректный угол фар увеличил блики для встречных по оценке автоинспекторов
Саженец оливы сформировал побеги после весенней обрезки
Чеснок помогает иммунной системе, но не лечит простуду — диетолог Алекса Маллейн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.