Жюльет Бинош трижды отказала Спилбергу: что её не устроило в Голливуде

Жюльет Бинош рассказала о трёх отказах Спилбергу

На Торинском кинофестивале Жюльет Бинош представила свой режиссёрский дебют — документальный фильм "In-I In Motion". Картина рассказывает о подготовке к танцевальному спектаклю 2007 года. В рамках события актриса ответила на вопросы о своей карьере и принципиальных решениях.

Бинош высказала скептическое отношение к роли координатора интимных сцен. По её мнению, такой подход может мешать творческому процессу. Актриса считает, что главное — это взаимное доверие и согласие между партнёрами на съёмочной площадке.

Особое внимание привлекли откровения Бинош о работе в Голливуде. Актриса трижды отказывала Стивену Спилбергу, предпочитая авторское кино.

"Я сказала "нет" "Парку Юрского периода", потому что Кшиштоф Кесьлёвский предлагал мне "Три цвета: Синий". Я шутя сказала Спилбергу, что с радостью сыграла бы динозавра, но роль женщины-учёного показалась мне не столь интересной", — привела слова актрисы итальянская пресса.

Сейчас Бинош находится на этапе профессиональной трансформации и планирует снять игровое кино. Она уверена, что для художника повторение и рутина являются губительными.