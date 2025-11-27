Тревожные признаки: Михалков о том, как сериалы подрывают актёрское мастерство

Никита Михалков выразил серьёзную озабоченность состоянием современной актёрской профессии. По мнению режиссёра, сериальная культура негативно повлияла на фундаментальные основы актёрского мастерства.
Основной проблемой стала подмена профессиональных ценностей коммерческими интересами. Артисты теперь больше сосредоточены на медийности и финансовой составляющей, чем на художественном развитии.
"Страх потерять деньги, популярность из-за того, что ты, привычный зрителю в двух сезонах, на третий можешь быть не востребован, это заставляет их оказываться в тех шорах, которые они не хотят раздвигать", — пояснил Михалков в интервью ТАСС.
Режиссёр также отметил схожие тенденции в своей профессии. Сегодня режиссёром может стать любой, кто обладает достаточным финансированием, что неизбежно снижает общий уровень подготовки.
При этом Михалков видит позитивные стороны в современном кинопроцессе. Отечественное кино, по его словам, демонстрирует устойчивость и продолжает производить работы, соответствующие высоким художественным стандартам.
