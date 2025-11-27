Тревожные признаки: Михалков о том, как сериалы подрывают актёрское мастерство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита Михалков заявил о девальвации актёрской школы
Кино

Никита Михалков выразил серьёзную озабоченность состоянием современной актёрской профессии. По мнению режиссёра, сериальная культура негативно повлияла на фундаментальные основы актёрского мастерства.

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

Основной проблемой стала подмена профессиональных ценностей коммерческими интересами. Артисты теперь больше сосредоточены на медийности и финансовой составляющей, чем на художественном развитии.

"Страх потерять деньги, популярность из-за того, что ты, привычный зрителю в двух сезонах, на третий можешь быть не востребован, это заставляет их оказываться в тех шорах, которые они не хотят раздвигать", — пояснил Михалков в интервью ТАСС.

Режиссёр также отметил схожие тенденции в своей профессии. Сегодня режиссёром может стать любой, кто обладает достаточным финансированием, что неизбежно снижает общий уровень подготовки.

При этом Михалков видит позитивные стороны в современном кинопроцессе. Отечественное кино, по его словам, демонстрирует устойчивость и продолжает производить работы, соответствующие высоким художественным стандартам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
