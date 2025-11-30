Дом против хозяина: новый сюжет Один дома с взрослым Кевином переворачивает историю с ног на голову

Маколей Калкин хочет сыграть взрослого Кевина из "Один дома"

Маколей Калкин снова напомнил о себе и о той самой новогодней вселенной, с которой большинство зрителей знакомится ещё в детстве. На своих "Ностальгических вечерах" актёр признался: он не только не исключает возвращения к роли Кевина, но и давно придумал сюжет, который, по его мнению, мог бы стать идеальным продолжением. Идея оказалась не просто забавной — она вызывает искреннюю улыбку и в то же время трогает, как первые две части.

Маколей Калкин

Его версия выглядит неожиданно современной, жизненной и — что особенно приятно — абсолютно самостоятельной, без попыток механически воспроизвести давно знакомые сцены.

Кевин меняется ролями

В центре предложенного сюжета — уже взрослый Кевин. Калкин видит героя человеком, который застрял между карьерой и личной жизнью. Он либо развёлся, либо пережил утрату, но точно воспитывает сына один. Работа отнимает у него столько времени, что собственный ребёнок начинает чувствовать себя забытым.

На этом фоне усиливается конфликт: уставший от отсутствия внимания сын в сердцах запирает отца за дверью и выстраивает по дому свои ловушки. По сути, это зеркальная версия оригинальной истории, где Кевин внезапно становится "грабителем". Такой поворот не только комичен, но и символичен: в ловушках отражаются отношения отца и сына, их взаимные претензии и, возможно, невысказанные чувства.

Калкин подчёркивает, что ему неинтересно возвращаться в проект ради ностальгических гэгов. Новая история, по его мнению, должна начинаться как комедия, а затем незаметно перерасти в тёплый семейный фильм, сохранив атмосферу первых двух частей, но при этом не паразитируя на прошлом.

"Я думаю, что эту тему стоит оставить в покое", — отметил режиссёр Крис Коламбус.

Даже несмотря на скепсис постановщика оригинальных фильмов, фанаты уверены: появление Калкина на экране спустя более 30 лет вызвало бы огромный интерес, тем более что после "Затерянного в Нью-Йорке" франшиза пыталась жить дальше — вышло четыре новых части, но ни одна не приблизилась к успеху культовых фильмов.

Мифы и правда

• Миф: франшиза исчерпала себя.

Правда: многие успешные серии получали второе дыхание благодаря возвращению оригинальных актёров.

• Миф: ловушки в фильмах — это только комедия.

Правда: в первых частях они были частью взросления героя, и новая история могла бы продолжить эту линию.

• Миф: детское кино не может поднимать серьёзные темы.

Правда: семейные фильмы часто говорят о важном мягче и понятнее, чем драмы.