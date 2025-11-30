Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гринды ныряют на глубину до 1700 метров при поиске добычи — GISMETEO
Тля выходит весной с первыми листьями и высасывает сок
В унитаз нельзя смывать остатки еды и масла: советы сантехников — Malatec
Появился женского манекена THOR 05F для краш-тестов — Autoblog
Бурбон в соусе придаёт свиным отбивным насыщенность и карамельный акцент — Allrecipes
Пародонтолог Дарья Шикина назвала частые ошибки после отбеливания зубов
Индивидуальная диагностика улучшает качество тренировок по данным тренеров
Вот кто из пенсионеров получит сразу две выплаты в декабре — доцент Балынин
Пицца без ручного замеса сохраняет мягкость после остывания — кулинары

Дом против хозяина: новый сюжет Один дома с взрослым Кевином переворачивает историю с ног на голову

Маколей Калкин хочет сыграть взрослого Кевина из "Один дома"
2:50
Кино

Маколей Калкин снова напомнил о себе и о той самой новогодней вселенной, с которой большинство зрителей знакомится ещё в детстве. На своих "Ностальгических вечерах" актёр признался: он не только не исключает возвращения к роли Кевина, но и давно придумал сюжет, который, по его мнению, мог бы стать идеальным продолжением. Идея оказалась не просто забавной — она вызывает искреннюю улыбку и в то же время трогает, как первые две части.

Маколей Калкин
Фото: commons.wikimedia.org by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маколей Калкин

Его версия выглядит неожиданно современной, жизненной и — что особенно приятно — абсолютно самостоятельной, без попыток механически воспроизвести давно знакомые сцены.

Кевин меняется ролями

В центре предложенного сюжета — уже взрослый Кевин. Калкин видит героя человеком, который застрял между карьерой и личной жизнью. Он либо развёлся, либо пережил утрату, но точно воспитывает сына один. Работа отнимает у него столько времени, что собственный ребёнок начинает чувствовать себя забытым.

На этом фоне усиливается конфликт: уставший от отсутствия внимания сын в сердцах запирает отца за дверью и выстраивает по дому свои ловушки. По сути, это зеркальная версия оригинальной истории, где Кевин внезапно становится "грабителем". Такой поворот не только комичен, но и символичен: в ловушках отражаются отношения отца и сына, их взаимные претензии и, возможно, невысказанные чувства.

Калкин подчёркивает, что ему неинтересно возвращаться в проект ради ностальгических гэгов. Новая история, по его мнению, должна начинаться как комедия, а затем незаметно перерасти в тёплый семейный фильм, сохранив атмосферу первых двух частей, но при этом не паразитируя на прошлом.

"Я думаю, что эту тему стоит оставить в покое", — отметил режиссёр Крис Коламбус.

Даже несмотря на скепсис постановщика оригинальных фильмов, фанаты уверены: появление Калкина на экране спустя более 30 лет вызвало бы огромный интерес, тем более что после "Затерянного в Нью-Йорке" франшиза пыталась жить дальше — вышло четыре новых части, но ни одна не приблизилась к успеху культовых фильмов.

Мифы и правда

Миф: франшиза исчерпала себя.
Правда: многие успешные серии получали второе дыхание благодаря возвращению оригинальных актёров.

Миф: ловушки в фильмах — это только комедия.
Правда: в первых частях они были частью взросления героя, и новая история могла бы продолжить эту линию.

Миф: детское кино не может поднимать серьёзные темы.
Правда: семейные фильмы часто говорят о важном мягче и понятнее, чем драмы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Бизнес
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Последние материалы
Вот кто из пенсионеров получит сразу две выплаты в декабре — доцент Балынин
Пицца без ручного замеса сохраняет мягкость после остывания — кулинары
От Швеции до Чехии: полеты дронов превращают энергетику в умную паутину
Многослойность формирует стиль зимних образов парижанок
Магний и кремний в пшённом молоке поддерживают работу сосудов
Базилики Тускании открывают виды на окрестности с холмов — WOW Travel
Естественную форму бровей определяют три основные точки
Испеките десерт из овсянки и банана за считанные минуты — кулинары
Неправильный МФР усиливает воспаление и боль в мышцах — тренер Максим Оборин
Валлийский корги Пембрук — самая известная бесхвостая порода — Kodami
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.