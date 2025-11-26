Позднее материнство Евы Лонгории: почему актриса считает рождение ребёнка после 40 идеальным решением

Ева Лонгория объяснила решение родить после 40 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория подробно рассказала о своём решении стать матерью после 40 лет. В интервью The Sunday Times 50-летняя актриса назвала этот шаг осознанным и правильным.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ева Лонгория

Лонгория подчеркнула, что зрелый возраст предоставляет больше возможностей для гармоничного материнства. По её словам, к этому моменту она успела реализоваться в профессии и удовлетворить личные амбиции.

"Когда становишься матерью в сорок с лишним, у тебя намного больше мудрости и терпения. В сорок лет "меня" уже было достаточно", — пояснила актриса.

Сейчас семейные приоритеты определяют её профессиональные решения. Лонгория тщательно отбирает проекты, учитывая их влияние на время, проведённое с сыном.

Актриса родила сына Сантьяго в 2018 году от мужа Хосе Антонио Бастона. Пара также воспитывает троих детей Бастона от предыдущего брака.