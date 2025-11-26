Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Некоторые инспекторы используют подмену мундштука при проверке водителей-юрист
Собака привела людей в ловушку в лесу — профессор Медведев
Мёд повышает уровень глюкозы так же быстро, как сахар — гастроэнтеролог Губанова
Тяжёлая ракета SLS вывела Orion к Луне в первом полёте — Sciencepost
Департамент имущества Москвы подал иск к Батрутдинову
Ева Лонгория объяснила решение родить после 40 лет
Обжаренный картофель и бекон придают салату дымный вкус
Для посадки финиковой косточки нужен глубокий горшок — агроном Николай Хромов
Певица Дженнифер Лопес занялась ювелирным бизнесом

Последние дни Шиловского: как актёр боролся с болезнью до конца

Сын Всеволода Шиловского рассказал о борьбе отца с болезнью
0:57
Кино

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский до последних дней продолжал работать в театре. Его сын Павел рассказал о борьбе отца с тяжёлым заболеванием.

Актёр и режиссёр Всеволод Шиловский
Фото: Пресс-служба Театра-студии Всеволода Шиловского
Актёр и режиссёр Всеволод Шиловский

По словам родственника, около полугода назад у актёра диагностировали онкологию. Затем развилась желтуха, но Шиловский не оставлял сцену.

"До последнего он выходил на сцену. Это придавало ему сил — какое-то время держало его. Но затем организм уже не выдержал", — пояснил Павел Шиловский в интервью "Известиям".

Свой последний десятиминутный монолог артист исполнил, несмотря на тяжёлое состояние. Никто из зрителей не мог предположить, насколько ему было плохо.

Всеволод Шиловский скончался 26 ноября. За свою карьеру он сыграл в таких известных фильмах, как "Военно-полевой роман", "Интердевочка" и "Узник замка Иф".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Наука и техника
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Ева Лонгория объяснила решение родить после 40 лет
Обжаренный картофель и бекон придают салату дымный вкус
Певица Дженнифер Лопес занялась ювелирным бизнесом
Для посадки финиковой косточки нужен глубокий горшок — агроном Николай Хромов
Ярмольник заявил, что никогда не видел Аглаю Тарасову в состоянии опьянения
Индивидуальные счетчики на отопление помогают снизить расходы на 20–30%,
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Обнаружили окаменелость крокодила возрастом 80 млн лет — палеонтолог Сара Сабер
Схемы ухода от налогов больше не работают — доцент Селютина
Фейс-йога улучшает кровообращение и состояние кожи — Marianne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.