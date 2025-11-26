Последние дни Шиловского: как актёр боролся с болезнью до конца

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский до последних дней продолжал работать в театре. Его сын Павел рассказал о борьбе отца с тяжёлым заболеванием.
По словам родственника, около полугода назад у актёра диагностировали онкологию. Затем развилась желтуха, но Шиловский не оставлял сцену.
"До последнего он выходил на сцену. Это придавало ему сил — какое-то время держало его. Но затем организм уже не выдержал", — пояснил Павел Шиловский в интервью "Известиям".
Свой последний десятиминутный монолог артист исполнил, несмотря на тяжёлое состояние. Никто из зрителей не мог предположить, насколько ему было плохо.
Всеволод Шиловский скончался 26 ноября. За свою карьеру он сыграл в таких известных фильмах, как "Военно-полевой роман", "Интердевочка" и "Узник замка Иф".
