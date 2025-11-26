После долгих лет молчания: Дизель прервал вражду ради этого фильма Джонсона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Кино

Актёр Вин Дизель публично поддержал новый фильм своего бывшего партнёра Дуэйна Джонсона. В социальных сетях звезда "Форсажа" высоко оценил биографическую драму "Крушащая машина".

Дуэйн «Скала» Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Valerie C. Eppler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дуэйн «Скала» Джонсон

Дизель также поделился личными воспоминаниями о Марке Керре, прототипе главного героя ленты. Актёр тренировался с легендарным бойцом во время подготовки к съёмкам в фильме "Три икса".

"С Марком Керром я тренировался для фильма "Три икса" в 2002 году. Как ни странно, он был моим другом с самого начала моей карьеры в боевике", — написал Дизель.

Особые слова артист адресовал Джонсону, с которым ранее находился в многолетнем конфликте. Дизель отметил профессиональные качества партнёра и его вклад в успех франшизы "Форсаж".

Публичная похвала знаменует окончательное примирение актёров после их ссоры в 2016 году. Фильм "Крушащая машина" получил высокие оценки кинокритиков и зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
