После долгих лет молчания: Дизель прервал вражду ради этого фильма Джонсона

Актёр Вин Дизель публично поддержал новый фильм своего бывшего партнёра Дуэйна Джонсона. В социальных сетях звезда "Форсажа" высоко оценил биографическую драму "Крушащая машина".

Дизель также поделился личными воспоминаниями о Марке Керре, прототипе главного героя ленты. Актёр тренировался с легендарным бойцом во время подготовки к съёмкам в фильме "Три икса".

"С Марком Керром я тренировался для фильма "Три икса" в 2002 году. Как ни странно, он был моим другом с самого начала моей карьеры в боевике", — написал Дизель.

Особые слова артист адресовал Джонсону, с которым ранее находился в многолетнем конфликте. Дизель отметил профессиональные качества партнёра и его вклад в успех франшизы "Форсаж".

Публичная похвала знаменует окончательное примирение актёров после их ссоры в 2016 году. Фильм "Крушащая машина" получил высокие оценки кинокритиков и зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes.