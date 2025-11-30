Большинство зрителей не знают об этих пяти фильмах: новогодняя магия, спрятанная от широких экранов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:09
Кино

Новогодние фильмы в России давно стали отдельной традицией — их пересматривают год за годом, потому что в них есть то самое чувство ожидания чуда. Каждая лента из этой подборки показывает, что ночь с 31 декабря на 1 января может изменить судьбу, вернуть важное, напомнить о близких или неожиданно подсветить то, что мы обычно не замечаем в суете.

Дед Мороз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дед Мороз

Тик-так (2025)

История об актёрской паре, которая прожила вместе полтора десятка лет и неожиданно оказалась на пороге развода. Новогодняя ночь становится для Артёма и Алёны не праздником, а последней рабочей задачей — выступлением в образе Деда Мороза и Снегурочки. Всё осложняется в один миг: в гримёрке, где они оказываются взаперти, кем-то заложена бомба. Вынужденная близость заставляет супругов говорить откровенно, вспоминать, почему они когда-то выбрали друг друга, и искать выход из ситуации, где нужно спасать и жизнь, и любовь. Фильм держит напряжение, но остаётся удивительно тёплым — будто напоминает, что даже в кризисе можно найти точку опоры.

Самый Новый год! (2020)

Саша, ветеринар с добрым сердцем и бесконечными попытками исправить мир вокруг себя, проживает не лучший период: отношения с родителями трещат, с любимой он не решается сделать важный шаг, а собственный день рождения — 1 января — давно превратился в источник неудобства. Внезапный перенос в 1992 год, за несколько часов до его рождения, становится шансом увидеть своих близких другими глазами. Атмосфера эпохи перестройки, старые плакаты, музыка и семейные недоразумения создают ощущение уютной ностальгии. Герой получает возможность переосмыслить то, что казалось очевидным, и заглянуть в своё детство буквально изнутри.

Новогодний переполох (2017)

Отставной генерал Морозов собирает за праздничным столом всю семью — событие само по себе редкое, ведь каждый живёт собственной жизнью и считает свои заботы важнее общих встреч. Слухи о болезни отца добавляют напряжения, но именно они заставляют всех приехать. В доме словно оживает забытая традиция новогодних семейных разговоров, где обиды всплывают, чтобы тут же раствориться в смехе и слезах. Это история о том, как мы разучились говорить друг с другом и как праздник иногда помогает вспомнить, что семья — не обуза, а поддержка, которая держит нас в равновесии.

Новогодняя жена (2012)

Максим и Даша знакомятся случайно, просыпаются вместе в новогоднее утро и решают, что это знак судьбы. Порывистое решение подать заявление в ЗАГС становится отправной точкой для проверки чувств — им даётся месяц, чтобы понять, кто они друг для друга. Разные характеры, неожиданные проверки, встречи с родителями и попытки жить вместе превращают романтическую спонтанность в настоящее испытание. Фильм мягко показывает, что влюблённость — это искра, но отношения держатся на прожитых вместе днях, а не только на красивых мгновениях.

С Новым годом, мамы! (2012)

Альманах объединяет несколько историй, связанных одной темой — отношением к маме. Музыкант, мечтающий сделать дорогому человеку лучший подарок; пара, которая пытается решиться на ребёнка; мамы, помешанные на школьном конкурсе; женщина, мечтающая о Франции и одновременно разрывающаяся между карьерой и семьёй. Каждый сюжет по-своему рассказывает о хрупкости родительской любви, о том, что взрослые дети часто забывают говорить простые слова благодарности. Новогодняя магия здесь не громкая — она проявляется в жестах, примирениях и маленьких чудесах, которые случаются, когда люди наконец слышат друг друга.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
