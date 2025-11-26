Внезапная отмена сериала Apple: почему Охоту сняли с релиза

Компания Apple отменила премьеру сериала "Охота" на своём стриминг-сервисе. Шоу должно было выйти 3 декабря на платформе Apple TV+.
Причиной отмены стали обвинения в плагиате сценария. По утверждениям, создатель проекта Седрик Анж использовал сюжет романа "Shoot" Дугласа Фэрбэрна.
"Утверждается, что создатель шоу во многом использовал сюжет романа", — отмечается в сообщении о причинах отмены проекта.
Сюжет сериала рассказывал о группе друзей на охоте, случайно убивших человека и ставших мишенью для преследователей. Все упоминания о проекте уже удалены с официального сайта сервиса.
В Apple начали внутреннее расследование инцидента. По предварительным данным, шоу может быть окончательно закрыто без возможности выхода в свет.
