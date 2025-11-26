Внезапная отмена сериала Apple: почему Охоту сняли с релиза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Компания Apple отменила премьеру сериала "Охота" на своём стриминг-сервисе. Шоу должно было выйти 3 декабря на платформе Apple TV+.

Причиной отмены стали обвинения в плагиате сценария. По утверждениям, создатель проекта Седрик Анж использовал сюжет романа "Shoot" Дугласа Фэрбэрна.

"Утверждается, что создатель шоу во многом использовал сюжет романа", — отмечается в сообщении о причинах отмены проекта.

Сюжет сериала рассказывал о группе друзей на охоте, случайно убивших человека и ставших мишенью для преследователей. Все упоминания о проекте уже удалены с официального сайта сервиса.

В Apple начали внутреннее расследование инцидента. По предварительным данным, шоу может быть окончательно закрыто без возможности выхода в свет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
