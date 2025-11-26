Маколей Калкин готов вернуть Кевина — вот что скрывает идея нового Один дома

Маколей Калкин предложил идею для сиквела "Один дома"

Актёр Маколей Калкин выразил готовность вернуться к роли Кевина МакКалистера в новом фильме франшизы "Один дома". Он уже разработал концепцию возможного продолжения.

Фото: commons.wikimedia.org by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маколей Калкин

По замыслу Калкина, его персонаж мог бы быть разведённым или овдовевшим отцом, который недостаточно внимателен к сыну. В результате ребёнок буквально запирается дома от отца, воспроизводя сюжет оригинального фильма.

"Таким образом Кевин как бы меняется ролями с грабителями", — пояснил актёр.

Дом в этой истории стал бы метафорой разрушенных отношений между отцом и сыном. Задачей героя стало бы восстановление доверия и эмоциональной связи с ребёнком.

Ранее режиссёр оригинальной ленты Крис Коламбус высказался против перезапуска франшизы. Он считает, что фильм стал уникальным явлением, которое не следует пытаться повторить.