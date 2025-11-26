Маколей Калкин готов вернуть Кевина — вот что скрывает идея нового Один дома

Актёр Маколей Калкин выразил готовность вернуться к роли Кевина МакКалистера в новом фильме франшизы "Один дома". Он уже разработал концепцию возможного продолжения.
По замыслу Калкина, его персонаж мог бы быть разведённым или овдовевшим отцом, который недостаточно внимателен к сыну. В результате ребёнок буквально запирается дома от отца, воспроизводя сюжет оригинального фильма.
"Таким образом Кевин как бы меняется ролями с грабителями", — пояснил актёр.
Дом в этой истории стал бы метафорой разрушенных отношений между отцом и сыном. Задачей героя стало бы восстановление доверия и эмоциональной связи с ребёнком.
Ранее режиссёр оригинальной ленты Крис Коламбус высказался против перезапуска франшизы. Он считает, что фильм стал уникальным явлением, которое не следует пытаться повторить.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.