Завещание великой актрисы: Дроботенко исполнил волю Мордюковой спустя годы

Сергей Дроботенко выполнил данное Мордюковой обещание

Кино

Юморист Сергей Дроботенко в день 100-летия со дня рождения Нонны Мордюковой поделился историей о своей встрече с актрисой. В личном блоге он рассказал о данном ей много лет назад обещании.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нонна Мордюкова

Их знакомство произошло в Доме кино после одного из выступлений артиста. Мордюкова, присутствовавшая в зале, тогда обратилась к нему со шутливой просьбой.

"Она в шутку сказала: "Напишите и про меня что-нибудь на столетие". Вот этот день и настал", — процитировал актрису Дроботенко.

По его словам, Нонна Мордюкова обладала особым чувством юмора и была личностью гораздо более масштабной, чем просто актриса. Он охарактеризовал её как женщину, актрису, личность и историю, любимую многими поколениями.

Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года после продолжительной болезни. Ранее Станислав Садальский критически отозвался о телепрограмме, приуроченной к её юбилею.