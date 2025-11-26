Завещание великой актрисы: Дроботенко исполнил волю Мордюковой спустя годы

Юморист Сергей Дроботенко в день 100-летия со дня рождения Нонны Мордюковой поделился историей о своей встрече с актрисой. В личном блоге он рассказал о данном ей много лет назад обещании.
Их знакомство произошло в Доме кино после одного из выступлений артиста. Мордюкова, присутствовавшая в зале, тогда обратилась к нему со шутливой просьбой.
"Она в шутку сказала: "Напишите и про меня что-нибудь на столетие". Вот этот день и настал", — процитировал актрису Дроботенко.
По его словам, Нонна Мордюкова обладала особым чувством юмора и была личностью гораздо более масштабной, чем просто актриса. Он охарактеризовал её как женщину, актрису, личность и историю, любимую многими поколениями.
Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года после продолжительной болезни. Ранее Станислав Садальский критически отозвался о телепрограмме, приуроченной к её юбилею.
