Час пик 4 официально в производстве — кто стоит за возрождением культовой франшизы

Дональд Трамп ускорил переговоры о "Час пик 4" — Semafor

Кино

Производство четвёртой части комедийной франшизы "Час пик" официально стартовало. К своим ролям вернутся Джеки Чан и Крис Такер.

Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеки Чан

Как сообщает Variety со ссылкой на информированные источники, режиссёром проекта вновь выступит Бретт Рэтнер, постановщик предыдущих трёх фильмов. Дистрибьютором картины станет компания Paramount.

Инициатором возрождения франшизы неожиданно выступил Дональд Трамп. По данным Semafor, американский лидер лично настоял на возобновлении съёмок.

Президент США является поклонником комедий 80-90-х годов и хочет возродить этот жанр. Его вмешательство ускорило переговоры о создании сиквела.

Крис Такер ещё в марте 2023 года подтверждал своё участие в проекте. Однако тогда оставался открытым вопрос о режиссёре, поскольку Warner Bros. разорвала отношения с Рэтнером после обвинений в домогательствах.