Философия жизни 99-летнего Дика Ван Дайка: вот что помогает ему чувствовать себя на 13

Легендарный голливудский актёр Дик Ван Дайк готовится отметить столетний юбилей 13 декабря. Звезда "Мэри Поппинс" и "Клиники" поделился философией жизни.
Несмотря на почтенный возраст, Ван Дайк не испытывает страха перед смертью. Он признаётся, что ощущает себя гораздо моложе своих лет.
"Я чувствую себя на 13", — пошутил артист в беседе с журналистами RadarOnline.
Актёр благодарен своей супруге Арлин Сильвер, которая младше его на 46 лет. По его словам, именно она помогает сохранять молодость духа и жизненную энергию.
"Она отвечает за то, чтобы я жил настоящим. Она делала меня счастливым каждый день моей жизни", — отметил Ван Дайк.
Секретом своего долголетия актёр считает умение избегать негатива. Он никогда не позволял гневу и ненависти омрачать свою жизнь, что, по его мнению, и помогло дожить до столь впечатляющего возраста.
