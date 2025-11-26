От славы до тюрьмы: Netflix выпустит сенсационный фильм о Пи Дидди

Стриминг-платформа Netflix анонсировала выход документального мини-сериала о Шоне Комбсе (Пи Дидди). Проект под названием "Шон Комбс: Расплата" будет опубликован 2 декабря.
Продюсером фильма выступил рэпер 50 Cent (Кёртис Джеймс Джексон III), режиссёром — Александрия Стэплтон. Сериал детально исследует карьерный кризис скандально известного музыканта.
Авторы проекта ранее заявляли о принципиальной позиции в освещении дела. Они намерены дать слово тем, кого традиционно не слышно.
"Мы непоколебимы в своём стремлении дать голос тем, у кого его нет", — отмечали создатели фильма.
Шон Комбс был осуждён в июле за перевозку людей с целью сексуализированных контактов. Суд приговорил его к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы, хотя артисту грозило пожизненное заключение по другим статьям.
В настоящее время Комбс отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс, где работает помощником священника. Эта должность считается в исправительном учреждении привилегированной.
