Глянец рассыпается в пыль: сериал Я люблю Лос-Анджелес раскрывает то, что молодёжь скрывает годами

В сериале "Я люблю Лос-Анджелес" герои гонятся за успехом
Кино

Постпандемическая эпоха обострила и без того сложные отношения между поколениями. Разрыв между теми, кто формировался уже в цифровом XXI веке, и всеми остальными проявляется особенно заметно в кино и сериалах, которые стремятся уловить настроение молодых взрослых. Одним из таких проектов стал полубиографичный сериал Рэйчел Сеннотт "Я люблю Лос-Анджелес". Это история о растерянности, попытках найти себя и бесконечном стремлении соответствовать требованиям эпохи, где всё меняется быстрее, чем человек успевает адаптироваться.

Лос-Анджелес
Фото: web.archive.org by Андрей Бобровский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лос-Анджелес

О чём история

Майе исполняется двадцать семь, и на поверхности у неё всё более-менее устроено: внимательный бойфренд Дилан, друзья, работа в агентстве по продвижению талантов. Но внутреннее ощущение остановившейся жизни настойчиво преследует её, несмотря на смену Нью-Йорка на сияющий Лос-Анджелес. Город, который должен был подарить свободу и новые возможности, стал источником странной пустоты.

Равновесие нарушает возвращение Талулы — бывшей подруги-инфлюенсерки, чья яркая картинка скрывает накопленные обиды. Майя пытается исправить прошлое почти импульсивно: становится менеджером Талулы, надеясь таким образом вернуть и дружбу, и собственную профессиональную уверенность. Этот выбор запускает череду событий, одновременно нелепых, болезненных и комичных, и заставляет героинь заново столкнуться с вопросом личной идентичности.

Поколение, которое не успевает за собой

Сериал показывает не идеализированное взросление, а нервный и подвижный ритм тех, кто живёт в постоянном сравнении с чужими победами — особенно с теми, что генерирует культура инфлюэнсеров. Постоянная смена масок, попытки казаться успешнее, чем есть, и страх быть незамеченным формируют мир Майи и Талулы. Создатели не пытаются очернить персонажей, но и не романтизируют их — это честный взгляд на поколение, которое боится остановиться, потому что остановка воспринимается как провал.

При этом сериал намеренно раздражает: нелогичными диалогами, хаотичными сценами, гиперболизированной эстетикой. Но в этой нервной подаче есть узнаваемость: именно так часто выглядит жизнь тех, кто одновременно устал от информационного шума и не может от него отказаться.

Почему эстетика играет ключевую роль

Рэйчел Сеннотт вплетает в сюжет детали собственной молодости: блёстки, неон, тревожность, гламур и обывательскую неуклюжесть. Даже эпизоды с "витаминными капельницами" и фермами кликов в TikTok выглядят не как художественные преувеличения, а как попытка зафиксировать реальность, где каждая эмоция превращается в контент.

Особо выделяется сцена вечеринки в доме Элайджи Вуда — самая гротескная и одновременно показательная. Актёр запирается у себя в комнате, чтобы спокойно посмотреть "Симпсонов", но героини находят его и там. Ситуация одновременно абсурдна и удивительно точна: она напоминает о том, как легко границы между публичным и личным стираются в эпоху блогинга.

Почему героям сложно сопереживать

Майя, Талула и даже Дилан постоянно мечутся между желанием быть настоящими и страхом, что реальность окажется недостаточно интересной. Именно поэтому им трудно сопереживать — они будто сами не знают, чего хотят. Но в этом и заключается точность наблюдения: эмоциональная противоречивость, страх быть "никем", вечное ощущение, что другие успевают больше, — всё это становится частью портрета поколения.

Авторы сериала не дают прямых ответов, не обещают трансформации, не предлагают лёгкого пути. Они показывают молодых людей, которые живут в непрерывной путанице между тем, кем они являются, и тем, какими хотят выглядеть.

Почему сериал всё же стоит посмотреть

Несмотря на хаотичность, "Я люблю Лос-Анджелес" даёт редкую честность. Он не пытается стать новой "Эйфорией" или повторить успех "Девочек". Он просто фиксирует состояние культурного перелома: момент, когда мир требует от молодого поколения слишком многого, а привычные ориентиры уже не работают.

На фоне огромного количества контента у проекта есть шанс выделиться благодаря Сеннотт и энергичной Одессе Эзайон. Их дуэт держит сериал, даже когда сюжет звучит спорно. И хотя трудно представить, что этот проект радикально изменит поп-культуру, он точно отражает ощущение эпохи, а это уже немало.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
