История звучит полутоном: герой Юры Борисова в новом сериале вызывает странную смесь чувств

Кино

Ноябрь традиционно располагает к историческим драмам — и в 2025 году выбор оказался особенно интересным. На экраны вышел 16-серийный проект Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", который сразу привлёк внимание зрителей. Сериал получился объёмным, парадоксальным и временами спорным. Разобраться в его особенностях лучше всего после полного просмотра — и здесь действительно есть о чём поговорить.

Юра Борисов
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юра Борисов

Революция без привычного масштаба

Создатели сериала строят повествование по "главам", названия которых начинаются на "Р" — решение эффектное, хотя и довольно амбициозное. Эти главы будто намекают на широкий исторический замах, но на деле зритель получает обратное: фокус сдвинут с ключевых событий на личные истории нескольких персонажей.

Зритель попадает в 1905 год, где разговоров о революции много, а экранного действия — минимум. Хронология скачет, и масштабные эпизоды того времени остаются в стороне. Вместо митингов, штурмов и массовых выступлений — закулисная борьба, интриги, политические сделки и противоречивые решения людей, не сумевших удержать страну от катастрофы.

Всё, что обычно становится сердцем исторического сериала — убийство Столыпина, ликвидация Распутина, Февраль, штурм Зимнего, — здесь преимущественно вынесено за кадр. Восполнить пустоты должны документальные врезки, но по своей природе они не могут заменить полноценный художественный эпизод.

От внутренних трещин к внешним угрозам

В рамках выбранной оптики Кончаловский показывает столкновение нескольких сил: чиновников, стремящихся удержать империю, революционеров разных направлений, отчаянных офицеров, пытающихся предотвратить хаос, и зарубежных игроков, вмешивающихся в судьбу России.

Большое внимание уделено британскому влиянию, которое, по версии сериала, стремится ослабить страну даже в условиях союзнических обязательств. На этом фоне контрразведка показана почти единственным островком здравого смысла: офицеры, по мнению авторов, искренне хотят защитить страну и готовы к компромиссам, включая союз с большевиками.

В диалогах звучит обескураживающий скепсис по поводу демократии. Один из персонажей произносит реплику, ставшую одной из ключевых в сериале.

"Ну что ты с ними будешь делать? Что ты с ними будешь делать?" — спросил офицер-контрразведчик другого офицера.

По смыслу это констатация разочарования в возможности договориться с народными представителями.

Сильные актёрские работы

Если сюжет вызывает вопросы, то актёрский ансамбль уверенно держит сериал. Зритель получает коллекцию ярких образов — от эпизодических появлений известных литераторов и революционеров до центральных фигур.

Особое внимание привлекает образ Ленина. Создателям пришлось избегать карикатурности, и в итоге персонаж получился живым, нервным и узнаваемым. Среди удачных образов — убедительный Распутин и выразительный Николай II. Некоторые персонажи, напротив, выглядят менее точными, но общий уровень игры высокий.

Юра Борисов и самый тёплый образ сериала

Особое место в "Хрониках" занимает герой, которого сыграл Юра Борисов. Как пишет gorod55.ru, его жандармский офицер оказался самым человечным и притягательным персонажем всей истории — во многом благодаря внутренней мягкости актёрской подачи и умению показать живую эмоцию без слов.

На фоне мрачной политической борьбы и напряжённой атмосферы времени именно его линия вносит в повествование редкое ощущение тепла. Однако сценарий не позволяет герою раскрыться полностью: любовная сюжетная линия появляется поздно и развита слабо, а характер иногда будто существует отдельно от общей драматургии. Тем не менее именно персонаж Юры Борисова больше всего запоминается после финальных титров.

Мифы и правда

Миф: сериал полностью повторяет исторические события.
Правда: многие эпизоды сознательно вынесены за кадр — это художественная позиция авторов.

Миф: Ленин показан только негативно.
Правда: образ многослойный, местами даже сочувственный.

Миф: сериал исключительно про революцию.
Правда: это драма о людях, оказавшихся в переломное время.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
