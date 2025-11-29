Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В больнице Bufalini внедрили Full HD проектор в комнату МРТ – cesenatoday
Гибкость улучшает осанку и снижает риск травм — тренер Кузьменко
18 млрд рублей выведены из программы долгосрочных сбережений — Центробанк
Горбушу после засолки выдерживают 40 минут в масле
Лера Кудрявцева никогда не хотела помощи суррогатной матери
Лимфодренажный массаж скул уменьшает отёки — косметолог Елисавецкая
Высокобелковая диета усиливает потерю жира — American Journal of Clinical Nutrition
Животные ставят контакт с хозяином выше пищи — университет Орегона
Belgee X50 оказался дороже, но мощнее и комфортнее Tenet T4 — эксперт

Эти пять сериалов включают уют сильнее гирлянды: что смотреть на Netflix перед праздниками

Герои застряли в аэропорту в сериале "Рождественская буря"
2:44
Кино

Перед праздниками особенно хочется включить что-то уютное и ненавязчивое, чтобы поймать спокойный темп зимы. В каталоге Netflix хватает проектов с праздничным настроением, но далеко не каждый действительно дарит ту самую лёгкость и ощущение чуда.

Новогодняя ёлка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя ёлка

Ниже представлены пять сериалов, которые смотрятся на одном дыхании и идеально подходят для декабрьских вечеров, когда хочется просто расслабиться и насладиться атмосферой.

"Дэш и Лили"

Романтическая история о двух подростках, которые в разгар рождественского сезона начинают общаться через записную книжку, оставляя её в разных местах Нью-Йорка. Их неожиданная переписка постепенно превращается во что-то большее, хотя они ни разу не встречались. Лёгкий, трогательный и по-зимнему уютный сериал.

"Домой на Рождество"

Йоханна устала от бесконечных вопросов семьи о личной жизни и решает к праздничному ужину прийти не одна. У неё всего 24 дня, чтобы найти подходящего спутника, и этот путь превращается в череду одновременно смешных и душевных ситуаций. Комфортный сериал о поисках любви и себя.

"Весело, счастливо"

Семейная комедия о строгом отце, пытающемся сохранить порядок и привычные традиции, когда взрослые дети возвращаются домой на праздники. Всё идет наперекосяк, когда одна из дочерей приводит нового парня, который совершенно не вписывается в ожидания главы семьи. Получается забавно, искренне и очень по-рождественски.

"На Рождество"

Немецкий мини-сериал о музыканте Бастиане, который приезжает к семье на праздники и обнаруживает, что брат встречается с его бывшей девушкой — той самой, расставание с которой он так и не смог пережить. Эта маленькая деталь тут же превращает семейный праздник в эмоциональный хаос, полный недосказанностей и переживаний.

"Рождественская буря"

Скандинавская история на шесть серий показывает совершенно другой взгляд на предпраздничные дни. Аэропорт накрывает непогодой, и группе незнакомцев приходится провести последние часы перед Рождеством вместе. У каждого — своя личная драма: потерявший статус пианист, требовательная поп-дива, бармен в ожидании важного звонка, мать, спешащая к сыну на операцию. Повествование получается одновременно напряжённым и глубоким.

Эти сериалы помогут погрузиться в праздничное настроение, почувствовать тепло человеческих историй и вспомнить, что чудеса случаются даже в самых неожиданных местах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Последние материалы
Дымоход перед зимним сезоном необходимо очищать — GISMETEO
Седые волосы как модный тренд: окрашивание передних прядей для гармоничного образа
Одомашнивание уменьшило центр страха в мозге кроликов — исследователи
Космическая пыль запустила образование карбамата аммония — учёные
Влияние транспортировочных болтов на вибрацию стиралки выявили мастера
Отдых и снижение кофеина помогает при подёргивании века — GISMETEO
Герои застряли в аэропорту в сериале "Рождественская буря"
Стоимость квадратного метра на вторичке увеличится на 1–2% к началу декабря
Параллельный импорт сокращается из-за регуляторов — директор продаж Николай Иванов
Тыквенное пюре улучшило текстуру крем-брюле — Serious Eats
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.