Эти пять сериалов включают уют сильнее гирлянды: что смотреть на Netflix перед праздниками

Герои застряли в аэропорту в сериале "Рождественская буря"

2:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Перед праздниками особенно хочется включить что-то уютное и ненавязчивое, чтобы поймать спокойный темп зимы. В каталоге Netflix хватает проектов с праздничным настроением, но далеко не каждый действительно дарит ту самую лёгкость и ощущение чуда.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогодняя ёлка

Ниже представлены пять сериалов, которые смотрятся на одном дыхании и идеально подходят для декабрьских вечеров, когда хочется просто расслабиться и насладиться атмосферой.

"Дэш и Лили"

Романтическая история о двух подростках, которые в разгар рождественского сезона начинают общаться через записную книжку, оставляя её в разных местах Нью-Йорка. Их неожиданная переписка постепенно превращается во что-то большее, хотя они ни разу не встречались. Лёгкий, трогательный и по-зимнему уютный сериал.

"Домой на Рождество"

Йоханна устала от бесконечных вопросов семьи о личной жизни и решает к праздничному ужину прийти не одна. У неё всего 24 дня, чтобы найти подходящего спутника, и этот путь превращается в череду одновременно смешных и душевных ситуаций. Комфортный сериал о поисках любви и себя.

"Весело, счастливо"

Семейная комедия о строгом отце, пытающемся сохранить порядок и привычные традиции, когда взрослые дети возвращаются домой на праздники. Всё идет наперекосяк, когда одна из дочерей приводит нового парня, который совершенно не вписывается в ожидания главы семьи. Получается забавно, искренне и очень по-рождественски.

"На Рождество"

Немецкий мини-сериал о музыканте Бастиане, который приезжает к семье на праздники и обнаруживает, что брат встречается с его бывшей девушкой — той самой, расставание с которой он так и не смог пережить. Эта маленькая деталь тут же превращает семейный праздник в эмоциональный хаос, полный недосказанностей и переживаний.

"Рождественская буря"

Скандинавская история на шесть серий показывает совершенно другой взгляд на предпраздничные дни. Аэропорт накрывает непогодой, и группе незнакомцев приходится провести последние часы перед Рождеством вместе. У каждого — своя личная драма: потерявший статус пианист, требовательная поп-дива, бармен в ожидании важного звонка, мать, спешащая к сыну на операцию. Повествование получается одновременно напряжённым и глубоким.

Эти сериалы помогут погрузиться в праздничное настроение, почувствовать тепло человеческих историй и вспомнить, что чудеса случаются даже в самых неожиданных местах.