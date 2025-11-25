Шон Леви вспомнил питчинг Очень странных дел: почему создатели не верили в успех проекта

Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Шон Леви вспомнил историю презентации сериала "Очень странные дела". Проект, ставший флагманом Netflix, изначально казался малоперспективным из-за неопытности создателей.

Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Netflix

Леви, известный по комедийным фильмам, и братья Даффер никогда раньше не работали над телесериалами. Однако уникальность концепции перевесила их скромный опыт в телепроизводстве.

"Помню, как мы предлагали Netflix идею "Очень странных дел" в 2015 году. Это было оригинальное шоу с детьми, но не для детей, с двумя 30-летними неопытными авторами. С кинорежиссёром, который никогда не работал на телевидении… на бумаге во всём этом не было никакого смысла. Но сериал был именно настолько хорош", — рассказал Шон Леви изданию Variety.

Спустя почти десятилетие сериал превратился в один из самых успешных проектов стриминговой платформы. Бюджет шоу значительно вырос по сравнению с первыми сезонами.

Премьера финального пятого сезона "Очень странных дел" состоится в ночь на 27 ноября. Зрители увидят завершение истории, начатой маловероятной творческой группой.