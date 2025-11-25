Актёрская тайна Мэтта Дэймона: в Одиссее он сделал то, что потрясло режиссёра

Журнал Empire продолжает знакомить аудиторию с деталями грядущего фильма Кристофера Нолана "Одиссея". В новом материале режиссёр рассказал о работе с Мэттом Дэймоном, исполнителем главной роли.
Нолан подчеркнул, что был впечатлён глубиной погружения актёра в образ. По словам постановщика, Дэймон продемонстрировал исключительное понимание своего персонажа.
"Даже зная, какой замечательный актёр Мэтт… есть моменты в его игре в "Одиссее", которые меня потрясли. Он настолько проникся своим персонажем, его смыслом, темами и эмоциями, которые за ним скрываются", — приводит издание слова Кристофера Нолана.
Картина, основанная на поэме Гомера, станет первым полнометражным проектом, полностью снятым на IMAX-камеры. Это техническое решение позволит зрителям полностью погрузиться в эпическое повествование.
Премьера "Одиссеи" запланирована на 17 июля 2026 года. Ожидается, что фильм установит новые стандарты в использовании формата IMAX в художественном кино.
