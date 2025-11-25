Актёрская тайна Мэтта Дэймона: в Одиссее он сделал то, что потрясло режиссёра

Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"

Кино

Журнал Empire продолжает знакомить аудиторию с деталями грядущего фильма Кристофера Нолана "Одиссея". В новом материале режиссёр рассказал о работе с Мэттом Дэймоном, исполнителем главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мэт Деймон

Нолан подчеркнул, что был впечатлён глубиной погружения актёра в образ. По словам постановщика, Дэймон продемонстрировал исключительное понимание своего персонажа.

"Даже зная, какой замечательный актёр Мэтт… есть моменты в его игре в "Одиссее", которые меня потрясли. Он настолько проникся своим персонажем, его смыслом, темами и эмоциями, которые за ним скрываются", — приводит издание слова Кристофера Нолана.

Картина, основанная на поэме Гомера, станет первым полнометражным проектом, полностью снятым на IMAX-камеры. Это техническое решение позволит зрителям полностью погрузиться в эпическое повествование.

Премьера "Одиссеи" запланирована на 17 июля 2026 года. Ожидается, что фильм установит новые стандарты в использовании формата IMAX в художественном кино.