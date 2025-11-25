Актриса сыграла школьницу в 37 лет: как ей удалось скрыть свой возраст на кастинге Гарри Поттера

Ширли Хендерсон, известная по роли плаксы Миртл во второй части саги о Гарри Поттере, рассказала об особенностях своего кастинга. На момент проб актрисе было 37 лет, хотя её персонажу — всего 14.
Хендерсон призналась, что изначально сомневалась в успехе этой затеи. Для прослушивания она надела школьную форму и собрала волосы в хвост, хотя сама находила это смешным.
"Кастинг-директор сказал мне: "Действуй! И не упоминай свой возраст"", — вспоминает Ширли Хендерсон.
По словам актрисы, ей удалось убедительно сыграть подростка благодаря специфике образа. Миртл — привидение с поведением старушки, что создавало путаницу в восприятии возраста.
После выхода фильма Хендерсон сохранила анонимность, в отличие от многих коллег по картине. Её не узнавали на улицах, несмотря на предыдущие заметные роли в таких фильмах, как "На игле" и "Кутерьма".
