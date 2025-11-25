Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
При падении уровня масла допустимо долить аналогичный состав- моторист
Полина Гагарина рассказала о важности ума в мужчинах
Фасолевый суп раскроет всю полноту вкуса с этим ингредиентом — кулинары
ПВХ сапбордов выдерживает мороз до минус 30 градусов — инструкторы
Океан перестроился до ПЭТМ, показал анализ нанопланктона — Хизер Джонс
Кошки царапают мебель ради маркировки и ухода за когтями — специалисты
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи

Шварценеггер потряс ветеранов: этот поступок заставил Голливуд аплодировать стоя

Арнольд Шварценеггер устроил кинопоказ для ветеранов
1:09
Кино

Арнольд Шварценеггер провёл специальный кинопоказ для ветеранов на студии Paramount. Поводом стало посещение актёром медицинского центра в Лос-Анджелесе, где он узнал о неработающем кинотеатре.

Арнольд Шварценеггер
Фото: commons.wikimedia.org by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арнольд Шварценеггер

Во время визита в День ветеранов Шварценеггер обнаружил, что пациенты лишены возможности смотреть фильмы. Спустя несколько дней он организовал транспортировку и показ новой версии "Бегущего человека", в оригинале которой снимался сам.

"Большинство просто напишут: "Это позор, что ветераны не могут смотреть фильмы". Но такой пост не доставит их в кино. Вы не обязаны арендовать зал. Но можете купить одному ветерану билет — это принесёт больше пользы, чем жалобы", — объяснил Арнольд Шварценеггер.

Инициатива получила поддержку коллег по цеху. Глен Пауэлл и Эдгар Райт публично поблагодарили актёра за внимание к героям.

Шварценеггер отметил, что гордится оригинальным фильмом 1987 года, но всегда верил в потенциал его улучшенной версии. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Наука и техника
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи
После 7 октября Израиль усилил блокаду палестинских городов — Дауд Матар
После обвинения в мошенничестве звезда "Дома-2" Чуев заявил, что не виновен
Запекание куриной грудки под фольгой сохраняет сочность — кулинары
Черные точки появляются при плохом очищении кожи — дерматолог Егорова
Air Canada делает ставку на Airbus — Airways
Грунт с обратной стороны Луны оказался похожим на земные грунты — New-Science
Кроссовер Jetta VS5 порадовал салоном в стиле автомобилей Volkswagen-специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.