Шварценеггер потряс ветеранов: этот поступок заставил Голливуд аплодировать стоя

Арнольд Шварценеггер устроил кинопоказ для ветеранов

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Арнольд Шварценеггер провёл специальный кинопоказ для ветеранов на студии Paramount. Поводом стало посещение актёром медицинского центра в Лос-Анджелесе, где он узнал о неработающем кинотеатре.

Фото: commons.wikimedia.org by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Арнольд Шварценеггер

Во время визита в День ветеранов Шварценеггер обнаружил, что пациенты лишены возможности смотреть фильмы. Спустя несколько дней он организовал транспортировку и показ новой версии "Бегущего человека", в оригинале которой снимался сам.

"Большинство просто напишут: "Это позор, что ветераны не могут смотреть фильмы". Но такой пост не доставит их в кино. Вы не обязаны арендовать зал. Но можете купить одному ветерану билет — это принесёт больше пользы, чем жалобы", — объяснил Арнольд Шварценеггер.

Инициатива получила поддержку коллег по цеху. Глен Пауэлл и Эдгар Райт публично поблагодарили актёра за внимание к героям.

Шварценеггер отметил, что гордится оригинальным фильмом 1987 года, но всегда верил в потенциал его улучшенной версии.