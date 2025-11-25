Признание Брэда Питта: эта актриса затмила всех секс-символов Голливуда

Брэд Питт назвал Дайэнн Уист величайшей актрисой

Брэд Питт в разгар своей карьеры в 1990-х годах дал откровенное интервью, в котором переосмыслил традиционные представления о звёздности. Беседа с журналом Tiger Beat раскрыла его взгляд на суть актёрской профессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Вопреки ожиданиям, Питт сознательно дистанцировался от статуса секс-символа. Он подчеркнул, что истинная красота актёра раскрывается через мастерство, а не через внешние данные.

"Когда смотришь на кого-то, ты просто видишь оболочку? Это лишь первое впечатление. Лучшие актёры — не те, кого считают харизматичными секс-символами. Я скажу вам, кто моя любимая актриса: Дайэнн Уист. Для меня она всегда самая красивая женщина на экране", — заявил Питт.

Дайэнн Уист, двукратная обладательница премии "Оскар", известна своими глубокими и многогранными ролями. Её сотрудничество с Вуди Алленом и работы в фильмах Тима Бёртона подтвердили её репутацию одной из самых уважаемых актрис Голливуда.