Джордж Клуни, готовящийся к выходу нового фильма "Джей Келли" на Netflix, рассказал о простых семейных радостях. В беседе с журналом "Télé Câble Sat" актёр признался, что его жизнь далека от постоянной гонки за вниманием.
Он отметил, что иногда ему не хватает возможности спокойно сходить в супермаркет. При этом Клуни подчеркнул, что не жалуется на свою судьбу, а лишь констатирует факты.
"У меня потрясающая жизнь. Но мои дети не питают никакого уважения к моей знаменитости, и это идеально. Для них я просто парень, который готовит блинчики, и часто неудачно", — сказал актёр.
По словам Клуни, такое отношение детей помогает ему сохранять связь с реальностью. Звезда считает, что слава меняет человека только в том случае, если он сам этого позволит.
Новая роль в проекте "Джей Келли" стала для актёра ещё одним шагом в карьере, где он совмещает профессиональный успех с ролью отца вдали от софитов.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...