Джордж Клуни о жизни в семье: почему его слава ничего не значит для детей

Джордж Клуни рассказал о реакции детей на свою известность
Кино

Джордж Клуни, готовящийся к выходу нового фильма "Джей Келли" на Netflix, рассказал о простых семейных радостях. В беседе с журналом "Télé Câble Sat" актёр признался, что его жизнь далека от постоянной гонки за вниманием.

Он отметил, что иногда ему не хватает возможности спокойно сходить в супермаркет. При этом Клуни подчеркнул, что не жалуется на свою судьбу, а лишь констатирует факты.

"У меня потрясающая жизнь. Но мои дети не питают никакого уважения к моей знаменитости, и это идеально. Для них я просто парень, который готовит блинчики, и часто неудачно", — сказал актёр.

По словам Клуни, такое отношение детей помогает ему сохранять связь с реальностью. Звезда считает, что слава меняет человека только в том случае, если он сам этого позволит.

Новая роль в проекте "Джей Келли" стала для актёра ещё одним шагом в карьере, где он совмещает профессиональный успех с ролью отца вдали от софитов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
