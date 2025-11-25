Джордж Клуни о жизни в семье: почему его слава ничего не значит для детей

Джордж Клуни рассказал о реакции детей на свою известность

Джордж Клуни, готовящийся к выходу нового фильма "Джей Келли" на Netflix, рассказал о простых семейных радостях. В беседе с журналом "Télé Câble Sat" актёр признался, что его жизнь далека от постоянной гонки за вниманием.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джорджа Клуни

Он отметил, что иногда ему не хватает возможности спокойно сходить в супермаркет. При этом Клуни подчеркнул, что не жалуется на свою судьбу, а лишь констатирует факты.

"У меня потрясающая жизнь. Но мои дети не питают никакого уважения к моей знаменитости, и это идеально. Для них я просто парень, который готовит блинчики, и часто неудачно", — сказал актёр.

По словам Клуни, такое отношение детей помогает ему сохранять связь с реальностью. Звезда считает, что слава меняет человека только в том случае, если он сам этого позволит.

Новая роль в проекте "Джей Келли" стала для актёра ещё одним шагом в карьере, где он совмещает профессиональный успех с ролью отца вдали от софитов.