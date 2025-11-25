Комедии вне времени: Variety раскрыл секрет вечной молодости смеха – кто возглавил топ-100

Голливудское издание Variety представило масштабный список ста лучших комедийных фильмов всех времён. Первую строчку в этом рейтинге журналисты присвоили картине "Голый пистолет" с Лесли Нильсеном в главной роли.
Значительную часть топа, особенно в верхней двадцатке, заняли признанные классики первой половины прошлого века. Высокие позиции достались таким работам, как "В джазе только девушки", "Великий диктатор" и "Шерлок-младший".
"Составление этого списка напомнило нам, что великая комедия часто бывает вне времени, а лучшие шутки никогда не стареют", — отмечают авторы рейтинга, объясняя сильное представительство классики.
Современные картины, такие как "SuperПерцы", "Дьявол носит Prada" и "Отель "Гранд Будапешт", также вошли в список, однако расположились в его нижней части. Замыкает перечень лента "Дневник Бриджит Джонс", что подчёркивает высокую конкуренцию в жанре.
