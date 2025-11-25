Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Mercedes тестирует компактный внедорожник в стиле G-Class- инженеры
Инфекции на деревьях усиливаются из-за температурных перепадов
Юлия Такшина рассказала о болезни из-за замечания брата
Жёлтые бананы достигли максимума антиоксидантов по данным TechInsider
Джордж Клуни рассказал о реакции детей на свою известность
Сметанный крем с медом делает Медовик нежным
Нарколог Шуров рассказал, что звёзды нередко страдают зависимостями
Длительная изоляция вызывает депрессию у собак — ветеринар Смирнова
Музей Козла в Твери вошёл в список необычных музеев России — АТОР

Комедии вне времени: Variety раскрыл секрет вечной молодости смеха – кто возглавил топ-100

Variety составил рейтинг 100 лучших комедийных фильмов
1:02
Кино

Голливудское издание Variety представило масштабный список ста лучших комедийных фильмов всех времён. Первую строчку в этом рейтинге журналисты присвоили картине "Голый пистолет" с Лесли Нильсеном в главной роли.

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киноплёнка

Значительную часть топа, особенно в верхней двадцатке, заняли признанные классики первой половины прошлого века. Высокие позиции достались таким работам, как "В джазе только девушки", "Великий диктатор" и "Шерлок-младший".

"Составление этого списка напомнило нам, что великая комедия часто бывает вне времени, а лучшие шутки никогда не стареют", — отмечают авторы рейтинга, объясняя сильное представительство классики.

Современные картины, такие как "SuperПерцы", "Дьявол носит Prada" и "Отель "Гранд Будапешт", также вошли в список, однако расположились в его нижней части. Замыкает перечень лента "Дневник Бриджит Джонс", что подчёркивает высокую конкуренцию в жанре.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Садоводство, цветоводство
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Садоводство, цветоводство
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Последние материалы
Джордж Клуни рассказал о реакции детей на свою известность
Сметанный крем с медом делает Медовик нежным
Нарколог Шуров рассказал, что звёзды нередко страдают зависимостями
Длительная изоляция вызывает депрессию у собак — ветеринар Смирнова
Музей Козла в Твери вошёл в список необычных музеев России — АТОР
Упражнения стоя ускоряют расход калорий после 45 лет — тренер Карен Энн Кэнхэм
Неправильное мытьё волос приводит к сухости и ломкости — данные стилистов Vogue
Православная церковь не отреагировала на разрушение храма в Газе — сведения ИППО
Взнос 3,84 процента даст право на больничный по данным экономистов
Николь Кидман впервые высказалась о тяжёлом разводе с Урбаном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.