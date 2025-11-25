Егор Корешков о планах на 2026 год: почему актёр хочет снять полный метр

Егор Корешков рассказал о режиссёрских планах

Егор Корешков на церемонии вручения Top Hit Music Awards 2025 подвёл личные итоги уходящего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Григорий Ганзбург, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Корешков

Актёр охарактеризовал этот период как время важных перемен и ценных осознаний.

"Год перемен, наверно, каких-то и осознаний. Хороший год", — поделился Корешков с журналистами Super, кратко резюмируя прошедшие месяцы.

Среди ближайших планов артиста — короткий отдых в тёплых странах.

Однако главные цели актёра связаны с развитием в режиссуре. Он заявил о намерении перейти от короткометражного кино к работе над полнометражной картиной.

"Наверное, мне надо уже полный метр снять. Я короткий снял, надо выбрать материал", — пояснил Корешков.

Это намерение знаменует новый этап в его карьере после личных изменений, включая недавний развод.