Профессиональная этика Лизы Боярской: почему артист не имеет права болеть

Елизавета Боярская высказала мнение об отсутствии у артиста права на болезнь. Свою позицию она озвучила журналистам на премьере фильма "Тоннель".
Актриса убеждена, что пропуск спектакля или съёмок допустим лишь в исключительных случаях. По её словам, ключевая задача — не разочаровать человека, купившего билет.
"Я думаю, что его [зрителя] не особо тревожит то, как себя чувствует артист. Он пришёл получить удовольствие и наполниться каким-то смыслом", — цитирует Боярскую Super.
Она также затронула тему самочувствия своего отца, Михаила Боярского. Актриса дала понять, что с ним всё в порядке, и он продолжает театральную работу.
Такой подход Боярская считает частью профессиональной этики, где интересы зрителя становятся приоритетом для любого артиста.
