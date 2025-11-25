Профессиональная этика Лизы Боярской: почему артист не имеет права болеть

Лиза Боярская заявила об обязанностях артиста

Кино

Елизавета Боярская высказала мнение об отсутствии у артиста права на болезнь. Свою позицию она озвучила журналистам на премьере фильма "Тоннель".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Елизавета Боярская

Актриса убеждена, что пропуск спектакля или съёмок допустим лишь в исключительных случаях. По её словам, ключевая задача — не разочаровать человека, купившего билет.

"Я думаю, что его [зрителя] не особо тревожит то, как себя чувствует артист. Он пришёл получить удовольствие и наполниться каким-то смыслом", — цитирует Боярскую Super.

Она также затронула тему самочувствия своего отца, Михаила Боярского. Актриса дала понять, что с ним всё в порядке, и он продолжает театральную работу.

Такой подход Боярская считает частью профессиональной этики, где интересы зрителя становятся приоритетом для любого артиста.