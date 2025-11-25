Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парфюм напрямую воздействуют на зоны эмоций в мозге человека
Овощные пюре лучший вариант гарнира для рыбы
Валдис Пельш нарвался на критику из-за розыгрыша Дроздова
Редкое цветение Rafflesia hasseltii зафиксировано на Суматре — ботаник Андрикихата
Лиза Боярская заявила об обязанностях артиста
Численность аксолотля в Сочимилько упала с 6000 до сотни особей — Lemagdesanimaux
Издержки производства увеличили стоимость икры — менеджер по продажам Семёнов
Сахар вызывает потерю упругости кожи по данным дерматолога Элизабет Бахар Хаушманд
Виктория Боня призналась, что отдаёт за обучение дочери более 7 млн рублей

Создатели Переходного возраста готовят новый фильм одним кадром: детали проекта

Операторы "Переходного возраста" снимут новый сериал
1:18
Кино

Операторы Ли Дэвид Браун и Мэттью Льюис, известные по работе над сериалом "Переходный возраст", приступят к созданию нового проекта. Как сообщает Variety, его также планируют снять одним непрерывным кадром без монтажных склеек.

Мужчина снимает с профессиональной камерой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина снимает с профессиональной камерой

Кинематографисты подчеркнули, что сюжетная линия будет полностью оригинальной и не связанной с их предыдущей работой. Они намерены дать зрителям время на осмысление их дебютного успеха перед следующим шагом.

"Мы собираемся дать ему подышать свежим воздухом. Мы не хотим насыщать рынок одноразовыми продуктами, потому что в конце концов это всем надоест", — заявил Мэттью Льюис во время панельной дискуссии Waves Film Bazaar.

Льюис, получивший в 2025 году премию "Эмми" за операторскую работу в "Переходном возрасте", подтвердил приверженность сложному формату. Использование техники одного дубля требует особой подготовки и выверенной работы всей съёмочной группы.

Новый проект пока остаётся без названия, но уже известно, что он не будет прямым продолжением или ремейком. Создатели намерены исследовать новые истории, сохраняя свой уникальный визуальный почерк.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Последние материалы
Яркие цвета и избыток света в спальне ухудшают качество сна — декоратор Уэлч
Движение за плугом обеспечило максимальное сцепление — автоэксперты
Изменение климата пробуждает замороженные микробные системы
Валерия Гай Германика назвала причину развода
Британия ищет способы удешевить строительство АЭС — BBC
Сухой нос как признак жара у кошек — ветеринарный эксперт Мила Бусаргина
Операторы "Переходного возраста" снимут новый сериал
Обжарка помидоров усиливает аромат томатного супа из 5 ингредиентов — Simplyrecipes
Недостаток восстановления снижает эффективность тренировок врачи
Участница "Мисс Вселенная" Оливия Ясе отреклась от своего титула
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.