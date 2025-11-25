Создатели Переходного возраста готовят новый фильм одним кадром: детали проекта

Операторы "Переходного возраста" снимут новый сериал

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Операторы Ли Дэвид Браун и Мэттью Льюис, известные по работе над сериалом "Переходный возраст", приступят к созданию нового проекта. Как сообщает Variety, его также планируют снять одним непрерывным кадром без монтажных склеек.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина снимает с профессиональной камерой

Кинематографисты подчеркнули, что сюжетная линия будет полностью оригинальной и не связанной с их предыдущей работой. Они намерены дать зрителям время на осмысление их дебютного успеха перед следующим шагом.

"Мы собираемся дать ему подышать свежим воздухом. Мы не хотим насыщать рынок одноразовыми продуктами, потому что в конце концов это всем надоест", — заявил Мэттью Льюис во время панельной дискуссии Waves Film Bazaar.

Льюис, получивший в 2025 году премию "Эмми" за операторскую работу в "Переходном возрасте", подтвердил приверженность сложному формату. Использование техники одного дубля требует особой подготовки и выверенной работы всей съёмочной группы.

Новый проект пока остаётся без названия, но уже известно, что он не будет прямым продолжением или ремейком. Создатели намерены исследовать новые истории, сохраняя свой уникальный визуальный почерк.