Напутствие от Рона: Руперт Гринт раскрыл детали личного письма новому Уизли

Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в оригинальной киносерии о Гарри Поттере, обратился к своему преемнику. Актёр написал письмо Аластеру Стауту, который воплотит образ знаменитого героя в новом сериале от HBO.

Фото: commons.wikimedia.org by Sidewalks Entertainment, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Руперт Гринт

Инициатива исходила от самого Гринта, желавшего символически передать эстафету. По его словам, это был жест поддержки перед началом масштабных съёмок.

"Я просто пожелал ему всего наилучшего. Мне было так весело входить в этот мир, и надеюсь, у него будет такой же опыт", — приводит слова актёра Би-би-си.

Гринт признался, что кастинг нового состава вызвал у него дежавю. Это заставило его заново пережить эмоции собственного утверждения на роль много лет назад.

Он также отметил, что видит некоторое внешнее сходство со Стаутом. Актёр уверен, что предстоящий проект станет самостоятельным и интересным произведением.

При этом Гринт осознаёт, что его имя навсегда останется связанным с Роном Уизли. Однако эта связь не тяготит его, а, напротив, является предметом гордости за часть большого культурного явления.