Наталья Селезнёва могла стать Ниной в Кавказской пленнице: судьбу роли перевернул один нюанс

История создания культовой комедии всегда вызывала интерес зрителей, но редко кто знал, что роль Нины в "Кавказской пленнице" могла достаться другой актрисе. Наталья Селезнёва спустя годы раскрыла подробности тех проб, которые едва не привели её на место героини, знакомой всему СССР. Тогда судьба повернулась неожиданным образом, и причина была куда более личной, чем казалось на первый взгляд.
Рассказывая о тех событиях в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", Селезнёва вспоминала, как её вызвали на пробы, где Леонид Гайдай должен был оценить, подходит ли она на роль спортивной и энергичной студентки Нины. Всё шло спокойно, пока режиссёр не высказался о её внешних данных, отметив, что она недостаточно стройная. Его фраза прозвучала неожиданно и болезненно, но именно она стала поворотной точкой их общения. Селезнёва решилась в ответ приподнять платье, чтобы продемонстрировать свою фигуру.
"Я вообще доверчивая. Дура была абсолютная. И когда он это сказал, я очень как-то обиделась, возмутилась и собралась уходить. Но ему, наверное, понравилась моя наивность, какая-то скромность девичья, которая была. Смотря как поднимаешь платье. Платье можно поднимать по-разному. Я подняла платье без пошлости", — поделилась Наталья Селезнёва.
Ситуация могла показаться дерзкой, но, по словам Селезнёвой, она вовсе не стремилась эпатировать. На ней было лёгкое шелковое платье и купальник, поэтому жест вышел скорее импульсивным, чем провокационным. Впрочем, истинная причина, по которой актриса не смогла полноценно участвовать в кастинге, скрывалась глубже.
Селезнёва призналась, что в тот момент была беременна и вскоре ожидала рождения ребёнка. Эта информация могла сразу поставить точку в её участии, однако актриса не стала отменять встречу с режиссером, решив хотя бы появиться и пройти формальные этапы.
"Я была с животом, должна была рожать. Я не могла ему сказать: "Нет, я не приду на пробы, я буду рожать ребёнка". Пришла, сфотографировалась и ушла", — рассказала актриса.
Отказ Гайдая не стал для неё неожиданностью, ведь физические требования роли предполагали активные сцены и спортивную форму. Именно поэтому выбор в итоге склонился в пользу другой кандидатки.
На роль утвердили Наталью Варлей — актрису, чьи акробатические навыки идеально подходили для энергичной Нины. Она обладала опытом циркового искусства, двигалась легко и органично, и это полностью совпало с замыслом Гайдая.
"Наташа была очень спортивная, циркачка, гимнастка: ходила по канату, прыгала с берега в реку и сыграла очень хорошо", — отметила звезда картины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Миф: режиссёр всегда делает выбор по заранее утверждённому типажу.
Правда: часто актёры влияют на решение своей харизмой, пластикой и поведением на пробах.
Миф: если один раз не утвердили, дорога закрыта.
Правда: многие актёры получали главные роли после нескольких неудачных проб.
Миф: внешний вид решает всё.
Правда: важен баланс между данными, актёрским мастерством и соответствием задумке.
В советском кино часто использовали дублёров для трюков, но Варлей многие выполняла сама.
"Кавказская пленница" снималась в условиях жаркого климата, что усложняло съёмочные процессы.
Образ Нины стал одним из самых узнаваемых женских персонажей в комедийном кино СССР.
Создание "Кавказской пленницы" пришлось на период, когда советская комедия активно искала новые формы — сочетание трюков, музыкальных сцен и лёгкого юмора. Гайдай экспериментировал с актёрскими типажами, часто полагаясь на обаяние исполнителей. Выбор исполнительницы роли Нины стал одним из ключевых решений, определивших успех картины.
