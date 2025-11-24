Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Епифанцев застрял в сериалах, хотя способен на большее: причина его выбора горькая и простая

Епифанцев предпочёл сниматься в сериалах ради денег — кинокритик Шпагин
3:05
Кино

Актёр Владимир Епифанцев неожиданно признался, что за долгие годы в профессии так и не сыграл роль, которой по-настоящему гордился бы. Он даже допустил, что однажды может полностью отказаться от кинематографа и заняться созданием одежды — направлением, которое его давно манит. На фоне этих признаний в профессиональной среде возникли живые обсуждения: многие считают, что потеря такого актёра для большого экрана была бы ощутимой.

Владимир Епифанцев
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Епифанцев

Киновед и журналист Александр Шпагин поделился своим мнением в беседе с "Радио 1", отметив, что уход Епифанцева из полнометражного кино стал заметной утратой для индустрии.

"Хотелось бы, чтобы Владимир Епифанцев вернулся из своих сериалов на экраны кино, потому что он великий актёр, а ушёл в бабло и коммерцию. Он умный человек и сам прекрасно понимает, что пока засел, но у него есть все шансы вернуться в серьёзное большое кино", — отметил Александр Шпагин.

По его словам, нынешний год оказался неожиданно ярким для отрасли: на экране появились новые имена, способные удивлять не меньше, чем признанные мастера.

"Например, Антон Васильев, который на Цыганова похож, очень сильный. Он очень разносторонний актёр, с большой палитрой. Также приятно удивлён игрой актёров вторых и третьих планов — такими, как Дмитрий Лысенков, Дмитрий Позднов, Сергей Стёпин, Алексей Розин. Не всегда могу ахнуть, но они очень интересные", — сказал кинокритик.

Мифы и правда

• Миф: новые актёры не могут конкурировать с маститыми.
Правда: многие современные артисты уже получают главные роли и участвуют в крупных проектах.

• Миф: российское кино держится только на громких именах.
Правда: рынок активно меняется, и зрители всё чаще выбирают необычные проекты.

• Миф: если актёр уходит в сериалы, значит он потерялся в профессии.
Правда: сериалы давно стали полноценной площадкой для экспериментов.

Три интересных факта

  1. Многие актёры приходят в кино из театра, что даёт им мощную школу психофизики.

  2. Публика всё чаще влияет на успех артистов через соцсети и онлайн-рейтинги.

  3. Кастинг-директора регулярно ищут новые лица среди непрофессионалов — тенденция последних лет.

Исторический контекст

Российский кинематограф переживал подъёмы и паузы, но каждая эпоха рождала свои имена. В 1990-е зрители открыли для себя новых героев боевиков и криминальных драм. В 2000-х укрепилось авторское кино, а 2010-е привели волну молодых актёров со свежим взглядом. Нынешний период — очередной виток обновления, где рядом существуют и признанные мастера, и те, кто только набирает силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
