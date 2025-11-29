Она могла сыграть героиню, которую обожают миллионы зрителей: неизвестный поворот в карьере Энистон

Дженнифер Энистон пробовалась на роль Роуз в "Титанике"

О Дженнифер Энистон знают почти всё: её имя давно стало синонимом очаровательной Рейчел из "Друзей". Но за громким успехом скрывается множество удивительных подробностей, которые редко появляются в интервью и биографиях. Эти факты раскрывают актрису с неожиданной стороны — не только как знаменитость, но и как яркую, живую, упрямую и совершенно незаменимую личность.

Фото: flickr.com by Andres Useche, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженнифер Энистон

Королевские корни и семейные истории

Будущая мировая звезда появилась на свет в семье, где перемешались греческие, шотландские и итальянские корни. По материнской линии потомки артистки связаны с древним родом Стюартов — одной из самых известных монарших династий Шотландии. Этот факт кажется особенно контрастным, если вспомнить простоту и естественность, которые Энистон всегда демонстрирует в жизни и на экране.

Юное увлечение искусством, дошедшее до музея

В ранние годы Дженнифер вкладывала много времени в живопись. Она тренировалась ежедневно, и одна из детских работ попала в экспозицию нью-йоркского Метрополитена — настоящего символа американской культуры. Такой дебют стал для юной художницы мощным сигналом, что творчество может вести её к большим вершинам.

Как она выбирала между Моникой и Рейчел

Интересно, что на первых пробах к "Друзьям" Дженнифер видела себя Моникой. Впрочем, вскоре она поняла, что Рейчел станет для неё гораздо органичнее. Продюсеры согласились, но выдвинули условие о снижении веса. В итоге роль Моники досталась Кортни Кокс, а из сотрудничества выросла долгосрочная дружба двух актрис.

Несбывшаяся медицинская карьера

Несмотря на связь с искусством, Энистон всерьёз рассматривала совсем другую профессию. Она призналась, что при других обстоятельствах выбрала бы медицину и работала бы терапевтом. Эта деталь показывает, что актриса всегда видела смысл в помощи людям — пусть в итоге выбрала иной путь.

Сложные отношения со слухами о "диетах"

История с диетами давно стала отдельной темой. Голливуд часто строит сплетни на имени актрисы, и больше всего Джен раздражают статьи, где ей приписывают якобы волшебные методики похудения. По её словам, строгие диеты — не часть её жизни. Основой её формы остаются спорт, свежие продукты, сбалансированное меню и умеренность.

Первые заработки — работа курьером, в телемаркетинге и в кафе

Путь к карьере в кино начался не сразу. До первых ролей Дженнифер перебирала разные виды работы — от доставки писем на велосипеде по Манхэттену до телефонных продаж и подработки официанткой. Эти этапы закалили её характер и научили не бояться рутины.

Возможность стать героиней "Титаника"

Когда проходил кастинг Роуз для "Титаника", Энистон также пробовалась вместе с десятками известных актрис: Дрю Бэрримор, Анджелиной Джоли, Николь Кидман, Вайноной Райдер, Умой Турман и другими. Выбор продюсеров пал на Кейт Уинслет, но участие Дженнифер в списке кандидатов показывает, насколько стремительно рос её статус в Голливуде.

Юношеский образ в стиле готики

Сегодня Энистон ассоциируется с классическим стилем и спокойными сочетаниями, но в подростковом возрасте её образы были совершенно иными.

"Мои волосы были побриты, я носила безразмерные чёрные наряды и пользовалась черным жидким карандашом для глаз, который в сочетании с пирсингом делал меня похожей на вампира", — рассказала актриса.

Этот период был частью её внутреннего поиска и дал ей важный опыт самовыражения.

Постоянство в стиле

Несмотря на подростковые эксперименты, в зрелые годы актриса придерживается сдержанности. Она выбирает удобные силуэты, мягкие оттенки и предпочитает обходить мимолётные тренды. Такой подход формирует образ, который стал её визитной карточкой.