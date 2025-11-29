Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда новогодняя классика уже приелась: этот редкий советский фильм возвращает праздничное тепло

Невинный сыграл главную роль в фильме "Старый Новый год"
Кино

С наступлением января многие по привычке возвращаются к тем же новогодним фильмам, что сопровождают нас десятилетиями. Каждый год одни и те же кадры мелькают на экране, словно ритуал, от которого сложно отказаться. Но иногда хочется сменить привычный маршрут, дать себе передышку и посмотреть что-то, что давно не включали или вовсе обходили стороной. Такой свежий взгляд помогает вновь почувствовать атмосферу праздника и открыть для себя историю, которую почему-то легко пропустить в новогодней суете.

Новогодняя ёлка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя ёлка

Именно поэтому в Старый Новый год стоит вспомнить комедию Наума Ардашникова, поставленную по пьесе Михаила Рощина, которая так и называется — "Старый Новый год". Этот фильм вышел в начале 1980-х, но остаётся удивительно живым, узнаваемым и тёплым. Он поднимает темы, которые актуальны и сегодня: усталость от быта, стремление к переменам, желание почувствовать себя легче и свободнее хотя бы на одну ночь.

В центре сюжета — двое мужчин, уставших от семейной жизни со своими жёнами. Главных героев сыграли Вячеслав Невинный и Александр Калягин. Остальные роли исполнили Евгений Евстигнеев, Ирина Мирошниченко, Анастасия Немоляева — их обаяние делает картину ещё ярче. Фильм называется просто и точно — "Старый Новый год". Его ценят за искренность, за то, что он показывает жизнь не причёсанной, а настоящей, но всё же оставляет зрителю надежду на хорошую развязку.

Интересные факты

  1. Многие сцены снимались в реальных московских квартирах — поэтому интерьер выглядит таким подлинным.

  2. Актёры часто импровизировали, что добавляло сценам естественности.

  3. Фильм полюбили театральные зрители, потому что автор пьесы сохранил атмосферу живой сцены.

Исторический контекст

• Премьера картины состоялась в начале 1980-х — времени, когда бытовые комедии пользовались большой популярностью.
• Сюжет вырос из пьесы Михаила Рощина, известного тонким взглядом на человеческие отношения.
• Фильм стал частью традиции камерных новогодних историй, где главное — люди, а не внешний блеск.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
