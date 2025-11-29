Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти страны лидируют по числу прибывших мигрантов в Омскую область — МВД
Засухи ослабили Египет и ускорили падение фараонов — Science & Vie
В Европе зафиксирован амур рекордных 46,6 кг — Pecaverzum
Вырос въезд в Таиланд после упрощения визовых правил — Quand Partir
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Euro NCAP оценил влияние сенсорных экранов на аварийность
Прохладные лоджии улучшили цветение чувствительных видов
Кратковременное ограничение калорий активирует аутофагию — диетолог Джутова
Использование неверных режимов стирки приводит к деформации тканей — Southern Living

Французская новая волна оживает: Линклейтер показывает её так, будто зритель сам стоит на площадке

Линклейтер снял фильм о съёмках "На последнем дыхании"
3:18
Кино

История о том, как создавался один из самых дерзких фильмов XX века — "На последнем дыхании", у Ричарда Линклейтера превращается не в сухую лекцию, а в живой портрет людей, которые ради кино готовы были жертвовать сном, личной жизнью и спокойствием. "Новая волна" одновременно уважает эпоху и мягко шутит над её героями, показывая, что даже революционеры искусства — обычные люди со странностями, страхами и неожиданными минутами прозрения.

Эйфелева башня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эйфелева башня

Как зарождалась будущая революция

В конце 1950-х Париж жил чувством перемен. Молодые кинокритики из "Кайе дю синема" метались между обсуждениями новых фильмов и собственными мечтами о режиссуре. Дебют Франсуа Трюффо с "400 ударами" стал для них моментом истины: если он смог — пора идти вперёд и остальным. Жан-Люк Годар, который годами носился с идеей снять фильм на улице, вдруг понял, что времени на раздумья больше нет. Его будущий прорыв родился почти случайно: минимальный бюджет, неопытная, но яркая актёрская команда и полная творческая свобода, способная испугать даже будущего классика.

Почему новое кино изменило правила игры

Основа движения французской новой волны — вера в то, что фильм должен выглядеть и звучать так, как его видит конкретный автор. Однако парадокс в том, что кино всегда создаётся коллективом. Линклейтер аккуратно подчёркивает это противоречие и показывает, как идеи Годара проходят через руки оператора, замечания продюсера, характеры актёров. В итоге революция случается не благодаря одному человеку, а благодаря энергии столкновения множества разнородных творческих импульсов.

Годар глазами Линклейтера

"Новая волна" не превращается в энциклопедию имён. Вместо этого режиссёр фокусируется на нескольких фигурах — Жан-Люке Годаре, Жан-Пьере Мельвиле, Робере Брессоне, Роберто Росселлини. Линклейтер ловит их привычки и интонации, но не идеализирует. Герои смешные, порой нелепые, но всегда живые. Партизанские съёмки на улицах Парижа, хаотичные правки сценария за утренним кофе, упорные попытки найти деньги и не сорвать сроки — всё это подано динамично и с лёгким юмором.

Как поймать момент и не потерять фильм

Линклейтер давно работает с идеей времени как художественного инструмента. Его фильмы, от трилогии "После" до многолетних проектов, всегда про жизнь "здесь и сейчас". Поэтому история создания "На последнем дыхании" превращается у него в хронику двадцати дней, где каждый участник команды живёт одновременно в хаосе съёмок и в ощущении чего-то большого.

Актёры спорят, импровизируют, влюбляются; продюсер мечтает просто дотянуть до премьеры; оператор снимает всё подряд, превращая Париж в бесконечное поле экспериментов. И чем дальше продвигается история, тем сильнее становится мысль: даже самые значимые фильмы рождаются из цепочки маленьких случайностей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Последние материалы
Использование неверных режимов стирки приводит к деформации тканей — Southern Living
Тыква и лук обжариваются для нежной и полезной яичницы — кулинары
Метод 7-7-7 для роста и рельефа бицепсов описали тренеры
Парусные ящерицы теряют среду обитания из-за вырубки мангровых лесов — экологи
Домашние тесты выявили ранние признаки нарушения сосудов — кардиологи
Феодор Отважный заявил о включении итальянца в лунный экипаж — АСИ
Антифриз и моторное масло густеют в сильный мороз и вызывают сбои
Серьги растягивают мочку уха при ночном ношении — дерматолог Саманта Эллис
Толстый укрывной материал защищает деревья от мороза
Актриса Татьяна Кравченко общалась с Зеленским до СВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.