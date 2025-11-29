Зимняя афиша превращается в поле боя: блокбастеры, хорроры и сказки идут на охоту за зрителем

Зима 2025—2026 обещает яркие премьеры, включая "Чебурашку 2"

Зимний сезон традиционно превращает киноафишу в череду громких и заметных релизов. К концу года студии выпускают блокбастеры, комедии для всей семьи, авторские проекты и потенциальных номинантов на премии. Это время, когда зрители выбирают между уютными сказками, жёсткими хоррорами и большими приключениями, рассчитанными на праздничный ажиотаж.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зима

Декабрь 2025: старт большого кино

Декабрь открывает парад премьер. Именно в это время выходят фильмы, рассчитанные на максимальные сборы и широкий круг зрителей.

"Пять ночей с Фредди 2"

Продолжение успешной экранизации культовой игры вышло на новый уровень: создатели обещают больше напряжения и меньше семейного настроения. Возвращаются знакомые герои, а новые аниматроники добавляют драйва. Первая часть доказала, что хоррор может быть одновременно атмосферным и кассовым, поэтому вторая вызывает ещё больший интерес у поклонников.

"Поймать монстра" (Dust Bunny)

Брайан Фуллер, известный благодаря "Ганнибалу", впервые снимает полнометражный фильм — и сразу в жанре тёмной сказки. История о девочке и киллере выглядит одновременно нелепо и пугающе, а участие Мадса Миккельсена и Сигурни Уивер добавляет проекту серьёзности. Ожидается мрачная визуальная эстетика, где детские страхи получают пугающее воплощение.

"Достать ножи: Воскрешение покойника"

Райан Джонсон вновь выводит на сцену Бенуа Блана. На этот раз детектив погружается в тайну, связанную с церковной общиной, — без роскоши островов и миллиардов. Создатель обещает самый тревожный и эмоционально напряжённый фильм во всей серии.

"Элла Маккей"

Возвращение Джеймса Л. Брукса — уже событие. Его новая история о молодой женщине, пытающейся совмещать личную жизнь и политическую карьеру, обещает тонкую драму и тёплую комедию одновременно. Эмма Маки в главной роли — ещё один повод ждать премьеру.

"Аватар: Огонь и пепел"

Джеймс Кэмерон продолжает расширять вселенную Пандоры, на этот раз показывая клан, связанный с огненной стихией. Третий фильм обещает более мрачный тон и заметно увеличенный масштаб, а визуальная часть — как всегда, на грани возможностей технологий.

"Губка Боб: В поисках квадратных штанов"

Новый полнометражный мультфильм — идеальный выбор для праздничного похода в кино. Зрителей ждёт приключение на дне океана, знакомые персонажи и лёгкий юмор, на котором выросло не одно поколение.

"Отец, мать, сестра, брат"

Джим Джармуш создаёт трёхчастную историю о семейных отношениях, наполненную мягкой иронией и фирменной меланхолией. Участие Кейт Бланшетт, Адама Драйвера и Тома Уэйтса делает проект особенно притягательным.

"Анаконда"

Перезапуск знаменитой истории о гигантских змеях превращён в самоироничную комедию. Пол Радд и Джек Блэк здесь выглядят как идеальная пара для фильма, который не пытается быть серьёзным хоррором, а скорее честно играет на ностальгическом настроении.

Январь 2026: семейные битвы на старте года

Первые недели нового года в России традиционно заняты крупными семейными релизами, и 2026-й не станет исключением.

"Чебурашка 2"

Рекордные сборы первой части сделали продолжение неизбежным. Создатели обещают масштабнее приключения и улучшенную графику, а Сергей Гармаш вновь возвращается к роли Геннадия Петровича. Подробности сюжета держатся в секрете, что только подогревает интерес аудитории.

"Простоквашино"

Сарик Андреасян берётся за крайне рискованный проект — новую экранизацию легендарной истории. В ролях — Иван Охлобыстин, Павел Деревянко и Роман Панков. Фильм выходит одновременно с "Чебурашкой 2" и "Буратино", что делает 1 января настоящим кинематографическим рингом.

"Буратино"

Полнометражная сказка по мотивам Толстого собрала звёздный состав: Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров и Виталия Корниенко. Визуально яркий и приключенческий фильм станет серьёзным конкурентом другим новогодним премьерам.

"28 лет спустя: Храм из костей"

Спин-офф возрождаемой франшизы разворачивается через почти три десятилетия после начала эпидемии. Под руководством Нии ДаКосты история остаётся мрачной и напряжённой, а участие Рэйфа Файнса придаёт проекту особую атмосферу.

"Марти Великолепный"

Джош Сэфди в сольной режиссуре представляет драму о молодом человеке, который всеми силами стремится к своей мечте. Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу делают фильм одним из тихих, но значимых событий января.

"Левша"

Современное переосмысление рассказа Лескова превращается в стимпанк-детектив о тайной полиции и изобретателе, вынужденных противостоять британскому агенту с продвинутыми технологиями. Картина обещает зрелищность и собственное оригинальное видение известного сюжета.