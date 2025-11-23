Альтернативная версия Парка Юрского периода: каким бы был фильм под руководством Кэмерона

Джеймс Кэмерон раскрыл свою версию "Парка Юрского периода"

Джеймс Кэмерон представил альтернативную версию культового фильма "Парк Юрского периода". Режиссёр признался, что изначально планировал экранизацию романа Майкла Крайтона.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеймс Кэмерон

По словам Кэмерона, Стивен Спилберг оказался идеальным выбором для этой работы. Автор "Аватара" отметил, что его собственный подход кардинально отличался бы.

"Стивен Спилберг был тем, кто должен был снять "Парк Юрского периода". Я — точно нет. Потому что сделал бы фильм слишком пугающим и со взрослым рейтингом", — пояснил Кэмерон изданию Empire.

Режиссёр сравнил свою потенциальную версию с фильмом "Чужие", но с динозаврами. Такой подход соответствовал бы его стилю создания напряжённых научно-фантастических триллеров.

Права на экранизацию в итоге достались Спилбергу, который опередил Кэмерона на несколько часов. Фильм 1993 года стал классикой кинематографа и положил начало масштабной франшизе.