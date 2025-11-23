Съёмки с Наталией Орейро: почему Охлобыстин называет актрису роднулькой

Иван Охлобыстин прокомментировал совместную работу с Наталией Орейро в новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу". На премьере в московском кинотеатре "Каро" актёр тепло отозвался о своей коллеге по съёмочной площадке.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иван Охлобытин

Охлобыстин подчеркнул профессиональные и человеческие качества уругвайской актрисы. Он отметил её готовность помогать даже в необязательных ситуациях.

"Она красивая такая, в форме женщина. Наталия — хороший человек, помогала нам, даже когда и не требовалось", — заявил Охлобыстин.

Особенно актёра тронуло, что Орейро оставалась на площадке до конца несмотря на морозную погоду. Это позволило ей полностью разделить трудности съёмочного процесса.

"Наталия Орейро — наша роднулька", — заключил Охлобыстин.

Он добавил, что актриса немного владеет русским языком, но на площадке с ней работал переводчик. По словам актёра, Орейро увлекается садоводством и имеет счастливую семейную жизнь.