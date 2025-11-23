Дуэйн Джонсон рвётся в Дьявол носит Prada 2: что задумал актёр

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант рассказали о творческой идее во время записи подкаста "Awardist". Актёры, снявшиеся вместе в биографической драме "Крушащая машина", обсудили возможное сотрудничество в сиквеле культового фильма.

Джонсон неожиданно предложил свою кандидатуру для продолжения "Дьявол носит Prada". Он выразил желание стать партнёром Блант по съёмочной площадке.

"Я сам предложил Блант сыграть её партнёра в "Дьявол носит Prada 2". Сыграть в качестве персонажа, который разбирается в моде", — рассказал актёр.

На шутку коллеги о необходимости носить каблуки он ответил готовностью.

Эмили Блант поддержала игровой тон беседы. Актёры сохраняют дружеские отношения после совместной работы над фильмом о жизни Марка Керра.

Премьера сиквела назначена на 1 мая 2026 года. В фильме вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи. Сюжет расскажет о борьбе Миранды Пристли за спасение журнала "Подиум".