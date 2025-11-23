Новый голливудский фильм "Нюрнберг" подвергся критике за исторические неточности. Политолог Илья Васильев заявил об искажении роли союзников в Нюрнбергском процессе.
По словам эксперта, картина создаёт ложное впечатление о доминирующей роли американцев в трибунале. Такой подход, по его мнению, нарушает историческую логику послевоенного правосудия.
"Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после войны как результат коллективного политического решения", — приводит слова политолога РИА Новости.
Фильм с Рами Малеком и Расселом Кроу в главных ролях вышел в сентябре. Сюжет сосредоточен на американском психологе, изучающем нацистских преступников.
Критика прозвучала в 80-ю годовщину начала трибунала. Ранее Минобороны РФ запустило проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит", подчёркивающий важность сохранения исторической памяти.
Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?