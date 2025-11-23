Спорный взгляд на историю: почему новый голливудский фильм искажает Нюрнбергский процесс

Политолог раскритиковал голливудский фильм о Нюрнбергском процессе

Новый голливудский фильм "Нюрнберг" подвергся критике за исторические неточности. Политолог Илья Васильев заявил об искажении роли союзников в Нюрнбергском процессе.

Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кино

По словам эксперта, картина создаёт ложное впечатление о доминирующей роли американцев в трибунале. Такой подход, по его мнению, нарушает историческую логику послевоенного правосудия.

"Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после войны как результат коллективного политического решения", — приводит слова политолога РИА Новости.

Фильм с Рами Малеком и Расселом Кроу в главных ролях вышел в сентябре. Сюжет сосредоточен на американском психологе, изучающем нацистских преступников.

Критика прозвучала в 80-ю годовщину начала трибунала. Ранее Минобороны РФ запустило проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит", подчёркивающий важность сохранения исторической памяти.