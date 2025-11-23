Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запекаем сёмгу целиком легко и просто по этому рецепту — кулинары
Инспектор ГАИ разъяснил, почему нельзя отвечать на вопросы о зарплате
Цены на кардамон взлетели на 70% — BBC News
Посев львиного зева в ноябре улучшает развитие рассады — сообщает Actualno
Люся Чеботина отказалась раскрыть имя своего возлюбленного
Вечерние перекусы с бананом и миндалём поддерживают сон — диетолог Хивернат
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона

Спорный взгляд на историю: почему новый голливудский фильм искажает Нюрнбергский процесс

Политолог раскритиковал голливудский фильм о Нюрнбергском процессе
Кино

Новый голливудский фильм "Нюрнберг" подвергся критике за исторические неточности. Политолог Илья Васильев заявил об искажении роли союзников в Нюрнбергском процессе.

Кино
Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кино

По словам эксперта, картина создаёт ложное впечатление о доминирующей роли американцев в трибунале. Такой подход, по его мнению, нарушает историческую логику послевоенного правосудия.

"Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после войны как результат коллективного политического решения", — приводит слова политолога РИА Новости.

Фильм с Рами Малеком и Расселом Кроу в главных ролях вышел в сентябре. Сюжет сосредоточен на американском психологе, изучающем нацистских преступников.

Критика прозвучала в 80-ю годовщину начала трибунала. Ранее Минобороны РФ запустило проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит", подчёркивающий важность сохранения исторической памяти.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Новости спорта
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона
Политолог раскритиковал голливудский фильм о Нюрнбергском процессе
Описан отказ Хиротаки Сайто от бизнеса ради приюта Wansfree — SCMP
Артишоки и брокколи признаны полезными продуктами для поддержки печени — brandin.cz
Шампиньоны в духовке: полезно, сытно и без лишних калорий — кулинары
Кинематограф исследует психику через разные жанры
Слоёная сборка делает хлеб-гармошку воздушным по данным кондитеров
Александру Васильеву грозит заочный арест из-за долгов ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.