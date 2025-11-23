Голодные игры: Джош Хатчерсон готов вернуться к роли Пита – неожиданное заявление

Джош Хатчерсон выразил желание вновь вернуться к роли Пита Мелларка в фильмах "Голодные игры". Актёр подтвердил свою готовность к участию в будущих проектах франшизы.
Хатчерсон отметил, что с радостью воссоединился бы с оригинальным составом и режиссёром. По его словам, для этого не потребуется долгих уговоров.
"Я бы с удовольствием вернулся на съёмочную площадку с Фрэнсисом [Лоуренсом], Дженнифер [Лоуренс], Лиамом [Хемсвортом] и Вуди [Харрельсоном]. Меня вообще не придётся уговаривать", — заявил актёр в интервью Variety.
Отвечая на вопрос о возможном камео в предстоящем фильме "Рассвет Жатвы", Хатчерсон оставил интригу. Он напомнил, что его персонаж появляется в книге-приквеле в сцене, показывающей будущее. Актёр уклончиво ответил, что подобное участие стало бы осуществлением мечты.
Премьера "Голодные игры: Рассвет Жатвы" запланирована на ноябрь 2026 года.
