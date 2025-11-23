Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт российского никеля в Китай достиг минимума — таможенные данные
Бамбуковые и хлопковые полотенца снижают чувствительность кожи — сообщает Vogue
Чуфа ускорила формирование столонов на рыхлой почве — агрономы
Эксперт объяснил, что вызывает скачки оборотов двигателя на холостом ходу
Подтверждена польза аппликатора Кузнецова при болях в спине — физиотерапевты
Ирландия обновила список обязательных маршрутов для туристов министерство туризма
Подтверждена безопасность протуберанца-гиганта для Земли — ИКИ РАН
Фильм "Каникулы" раскрывает силу женской солидарности
Диетологи назвали отказ от завтрака ошибкой при похудении — диетолог Аймус

Голодные игры: Джош Хатчерсон готов вернуться к роли Пита – неожиданное заявление

Джош Хатчерсон хочет вернуться к роли Пита в "Голодных играх"
1:04
Кино

Джош Хатчерсон выразил желание вновь вернуться к роли Пита Мелларка в фильмах "Голодные игры". Актёр подтвердил свою готовность к участию в будущих проектах франшизы.

Джош Хатчерсон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джош Хатчерсон

Хатчерсон отметил, что с радостью воссоединился бы с оригинальным составом и режиссёром. По его словам, для этого не потребуется долгих уговоров.

"Я бы с удовольствием вернулся на съёмочную площадку с Фрэнсисом [Лоуренсом], Дженнифер [Лоуренс], Лиамом [Хемсвортом] и Вуди [Харрельсоном]. Меня вообще не придётся уговаривать", — заявил актёр в интервью Variety.

Отвечая на вопрос о возможном камео в предстоящем фильме "Рассвет Жатвы", Хатчерсон оставил интригу. Он напомнил, что его персонаж появляется в книге-приквеле в сцене, показывающей будущее. Актёр уклончиво ответил, что подобное участие стало бы осуществлением мечты.

Премьера "Голодные игры: Рассвет Жатвы" запланирована на ноябрь 2026 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Новости спорта
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Бамбуковые и хлопковые полотенца снижают чувствительность кожи — сообщает Vogue
Джош Хатчерсон хочет вернуться к роли Пита в "Голодных играх"
Чуфа ускорила формирование столонов на рыхлой почве — агрономы
Эксперт объяснил, что вызывает скачки оборотов двигателя на холостом ходу
Подтверждена польза аппликатора Кузнецова при болях в спине — физиотерапевты
Ирландия обновила список обязательных маршрутов для туристов министерство туризма
Подтверждена безопасность протуберанца-гиганта для Земли — ИКИ РАН
Фильм "Каникулы" раскрывает силу женской солидарности
Диетологи назвали отказ от завтрака ошибкой при похудении — диетолог Аймус
Кухня вновь стала эмоциональным центром современного дома — дизайнер Марко Бенедетти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.