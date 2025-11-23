Самый сложный проект Нолана: почему съёмки Одиссеи стали испытанием для всей команды

Кристофер Нолан рассказал о беспрецедентных сложностях при создании своего нового фильма "Одиссея". Режиссёр признался, что производство стало самым трудным за всю его карьеру.
По словам постановщика, к завершению съёмочного процесса вся команда достигла предела возможностей. Нолан подчеркнул исключительную интенсивность работы над проектом.
"К концу съёмок "Одиссеи" все были максимально измотаны. Я никогда не испытывал подобного за всю мою карьеру", — отметил режиссёр в интервью журналу Empire.
Производство картины потребовало от съёмочной группы максимального напряжения сил.
Картина станет первой в истории кинематографа, полностью снятой на IMAX-камеры. Эпическая лента основана на произведении Гомера и выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.
Главную роль в проекте исполнит Мэтт Дэймон, известный по серии фильмов о Джейсоне Борне.
