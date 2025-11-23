Звезда Мумии раскрыл тёмную сторону ИИ в Голливуде — кого на самом деле тянут за ниточки

Брендан Фрейзер раскритиковал использование ИИ в кинематографе

Брендан Фрейзер высказал критическое отношение к использованию искусственного интеллекта в киноиндустрии. Звезда фильмов "Мумия" и "Кит" назвал эту технологию формой плагиата.

Фото: commons.wikimedia.org by Montclair Film, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брендан Фрейзер

Актёр убеждён, что создание цифровых образов артистов сравнимо с манипуляцией марионетками. По его мнению, конечной целью разработчиков ИИ является исключительно прибыль.

"Мне кажется, что ИИ — это форма плагиата. Можно, конечно, ворвать у лучших. Но присваивать без разрешения и манипулировать чужими образами — это как использовать марионетку на ниточке", — заявил Фрейзер изданию Variety.

Особую озабоченность актёра вызывает практика сканирования артистов для создания их цифровых двойников. Он часто сталкивался с этой процедурой во время съёмок в проектах с компьютерной графикой.

Фрейзер также предположил, что большинство покойных голливудских звёзд не согласились бы на использование их образов через ИИ. Актёр признался, что не видит простого решения этой проблемы, но считает важным продолжать обсуждение.