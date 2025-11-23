Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яндекс начал эксперимент по проявлению сознания у ИИ — философ Ветушинский
Снижение выработки коллагена после 40 ухудшает упругость кожи по данным учёных
Казаки с джинсами показаны в повседневных луках — стилист Екатерина Краснова
Симоньян рассказала о коте, приходящем после смерти мужа
Персонал АЗС вправе требовать заглушить двигатель автомобиля- ГАИ
Теплоизоляция снижает риск образования плесени— эксперт Хеттлер
Сергей Безруков ответил на критику за пародию с узбекским акцентом
Установлено затопление некрополя Клеопатры в море египтологом Виктором Солкиным
Губки содержат колиформные бактерии по данным фармацевта Золотаревой

Звезда Мумии раскрыл тёмную сторону ИИ в Голливуде — кого на самом деле тянут за ниточки

Брендан Фрейзер раскритиковал использование ИИ в кинематографе
Кино

Брендан Фрейзер высказал критическое отношение к использованию искусственного интеллекта в киноиндустрии. Звезда фильмов "Мумия" и "Кит" назвал эту технологию формой плагиата.

Брендан Фрейзер
Фото: commons.wikimedia.org by Montclair Film, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брендан Фрейзер

Актёр убеждён, что создание цифровых образов артистов сравнимо с манипуляцией марионетками. По его мнению, конечной целью разработчиков ИИ является исключительно прибыль.

"Мне кажется, что ИИ — это форма плагиата. Можно, конечно, ворвать у лучших. Но присваивать без разрешения и манипулировать чужими образами — это как использовать марионетку на ниточке", — заявил Фрейзер изданию Variety.

Особую озабоченность актёра вызывает практика сканирования артистов для создания их цифровых двойников. Он часто сталкивался с этой процедурой во время съёмок в проектах с компьютерной графикой.

Фрейзер также предположил, что большинство покойных голливудских звёзд не согласились бы на использование их образов через ИИ. Актёр признался, что не видит простого решения этой проблемы, но считает важным продолжать обсуждение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Домашние животные
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом
Последние материалы
Теплоизоляция снижает риск образования плесени— эксперт Хеттлер
Сергей Безруков ответил на критику за пародию с узбекским акцентом
Установлено затопление некрополя Клеопатры в море египтологом Виктором Солкиным
Брендан Фрейзер раскритиковал использование ИИ в кинематографе
Губки содержат колиформные бактерии по данным фармацевта Золотаревой
Оттепель снижает зимостойкость озимого лука
Мэрил Стрип сыграет в продолжении "Дьявол носит Prada"
Россия вошла в топ-5 импортёров сушёных водорослей из Южной Кореи — Korea Herald
Добавление сливок смягчает кислотность щей
Ругание кошки усиливает её стресс и провоцирует рост укусов — этолог Соня Кампа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.