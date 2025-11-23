Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юлия Пересильд раскрыла правду о травле дочери: как актриса борется с хейтом

Юлия Пересильд прокомментировала хейт в адрес своей дочери Анны
1:00
Кино

Юлия Пересильд публично высказалась о травле своей шестнадцатилетней дочери Ани. Актриса подтвердила, что подросток регулярно сталкивается с критикой в социальных сетях.

Юлия Пересильд
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Пересильд

В интервью The VOICE Пересильд подчеркнула, что стремится сохранять доверительные отношения с дочерьми. По её словам, это помогает им справляться с внешним давлением.

"Я не идеальная мама и не претендую на это. Во-первых, я дочек очень люблю и чувствую ответную любовь", — рассказала актриса.

Особенное беспокойство у Пересильд вызывает профессиональный хейт в адрес старшей дочери. Она отмечает, что Аня остаётся обычным подростком, несмотря на известность родителей.

"Естественно, хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она ещё ребёнок", — добавила актриса.

При этом сама Пересильд научилась относиться к критике спокойнее, чем в прошлом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
