Юлия Пересильд раскрыла правду о травле дочери: как актриса борется с хейтом

Юлия Пересильд прокомментировала хейт в адрес своей дочери Анны

Юлия Пересильд публично высказалась о травле своей шестнадцатилетней дочери Ани. Актриса подтвердила, что подросток регулярно сталкивается с критикой в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

В интервью The VOICE Пересильд подчеркнула, что стремится сохранять доверительные отношения с дочерьми. По её словам, это помогает им справляться с внешним давлением.

"Я не идеальная мама и не претендую на это. Во-первых, я дочек очень люблю и чувствую ответную любовь", — рассказала актриса.

Особенное беспокойство у Пересильд вызывает профессиональный хейт в адрес старшей дочери. Она отмечает, что Аня остаётся обычным подростком, несмотря на известность родителей.

"Естественно, хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она ещё ребёнок", — добавила актриса.

При этом сама Пересильд научилась относиться к критике спокойнее, чем в прошлом.